Vỏ sầu riêng, AI giúp học sinh phố núi 'ẵm' 2 huy chương Vàng tại sân chơi quốc tế

TPO - Hai dự án của học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) cùng giành Huy chương Vàng tại Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới - WICO 2026 ở Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 18/7, tin từ Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt cho biết, hai dự án của học sinh nhà trường vừa giành huy chương Vàng tại WICO 2026.

Học sinh Hoàng Việt giành 2 Huy chương Vàng tại WICO 2026.

WICO 2026 quy tụ 364 dự án cùng khoảng 2.000 thí sinh, giáo viên và đại biểu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu học sinh Hoàng Việt tham dự sân chơi này.

Dự án “Chế tạo vật liệu sinh học giả da từ vỏ sầu riêng” do nhóm học sinh Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Đinh Bảo Trân, Lê Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Bảo An và Trần Jyna thực hiện.

Từ vỏ sầu riêng - một loại phụ phẩm nông nghiệp phổ biến ở Tây Nguyên - nhóm học sinh nghiên cứu hướng tạo ra vật liệu sinh học có khả năng thay thế một phần vật liệu giả da truyền thống. Dự án hướng đến việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm chất thải và gia tăng giá trị cho nguồn nguyên liệu sẵn có.

Dự án thứ hai có tên “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phục hồi di sản văn hóa”, do các học sinh Lưu Tiến Thanh, Hoàng Gia Bảo, Lưu Nguyệt Ánh, Nguyễn Đức Mạnh và Lương Anh Thảo thực hiện. Nhóm học sinh ứng dụng AI nhằm hỗ trợ phục hồi, số hóa và lưu giữ những giá trị văn hóa bị hư hại hoặc mai một theo thời gian.

Các dự án được trình bày, phản biện và đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo quốc tế. Để hoàn thiện đề tài, các nhóm học sinh trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ và luyện tập thuyết trình, bảo vệ dự án.

WICO là sân chơi quốc tế dành cho học sinh, sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo và phát minh. Cuộc thi năm nay có 364 dự án đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc giành 2 Huy chương Vàng tại WICO 2026 ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo của học sinh Hoàng Việt trong lần đầu tham dự sân chơi này.