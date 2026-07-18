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Ngư dân Cà Mau giải cứu cá thể vích quý hiếm nặng 120kg mắc lưới

Tân Lộc

TPO - Trong lúc đánh bắt trên biển, một ngư dân ở Cà Mau phát hiện 1 con vích dài gần 1m, nặng khoảng 120kg bị mắc vào lưới. Sau khi giải cứu, ngư dân đã trình báo lực lượng chức năng để thả về biển.

Ngày 18/7, Trung tá Đinh Hoàng Thân - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Đất Mũi), ngư dân thả lại biển một cá thể vích quý hiếm.

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Cá thể vích dài gần 1 mét, nặng khoảng 120kg bị mắc vào lưới ngư dân Cà Mau.

Trước đó, rạng sáng 18/7, trong quá trình đánh bắt hải sản, ông Trần Bé Ngoan (SN 1987, ngụ xã Đất Mũi) phát hiện 1 cá thể vích mắc lưới của ngư dân. Con vích này dài gần 1 mét, nặng khoảng 120kg.

Ngày sau khi phát hiện, ông Ngoan đã tìm cách kéo con víc lên tàu để gỡ lưới, sau đó trình báo Đồn Biên phòng Đất Mũi. Sau khi tiếp nhận, Đồn biên phòng Đất Mũi phối hợp cùng Hạt kiểm lâm Ngọc Hiển, cùng ngư dân thả lại con vích về biển.

Vích là loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tân Lộc
#vích #Cà Mau #giải cứu #động vật quý hiếm #bảo vệ biển #thả về tự nhiên

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