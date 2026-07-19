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Gần 23.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng kí nguyện vọng vào Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiêm Huê

TPO - Thống kê cho thấy, số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển năm 2026 vào Đại học Kinh tế Quốc dân có chứng chỉ ngoại ngữ lên tới gần 23.000, tương đương năm 2025.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm nay có gần 23.000 thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào trường có chứng chỉ ngoại ngữ từ 5.5 IELTS và tương đương trở lên.

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Bàn tư vấn của Đại học Kinh tế Quốc dân tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2026. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Số thí sinh đăng kí có kết quả thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia là gần 16.000 (mức điểm nhận hồ sơ là 85/150 điểm đối với kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; 700/1.200 điểm đối với kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM); gần 1.000 thí sinh có kết quả thi đánh giá tư duy (mức điểm nhận hồ sơ là 60/100 điểm).

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Số lượng thí sinh đăng kí vào Đại học Kinh tế Quốc dân có chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian vừa qua. Đồ họa: N.H

Số thí sinh đăng kí có chứng chỉ ngoại ngữ tăng khoảng 1.000 thí sinh so với năm 2025.

Cũng theo ông Đức, phân tích kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển năm 2025, cho thấy, nhóm xét bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trội hơn các phương thức khác ở vùng phân khúc điểm.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển 3 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm mới năm nay là nhà trường không cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, chỉ quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Nghiêm Huê
#Tuyển sinh #chứng chỉ ngoại ngữ #Đại học Kinh tế Quốc dân

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