Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Hoá học quốc tế

TPO - Sáng 19/7, Bộ GD&ĐT cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần năm nay thắng lớn khi có 4 học sinh giành được Huy chương Vàng.

Cụ thể, 4 học sinh giành được Huy chương Vàng danh giá gồm:

Em Nguyễn Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội.

Em Nguyễn Thế Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội.

Em Trần Hoàng Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội.

Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2026.

Xét về số lượng Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu (top 1 – 3) tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.

Trong giai đoạn 2020 - 2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự – một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế.

Kỳ thi năm nay được tổ chức tại thủ đô Tashkent Uzbekistan từ ngày 10 - 19/ 7 với sự tham gia của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lí thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác.

Nội dung các bài thi năm nay được xây dựng theo định hướng hiện đại, gắn với những lĩnh vực tiên tiến của hóa học và khoa học vật liệu: sản xuất ammonia, hoá học hạt nhân, tái sử dụng CO2...

Đề thi không chỉ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức hóa học mà còn chú trọng năng lực nhận thức hóa học, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên, quy trình sản xuất và các vấn đề kỹ thuật, công nghệ. Đồng thời, các bài thi yêu cầu thí sinh phân tích, xử lý thông tin, xây dựng lập luận khoa học và tìm hiểu, giải quyết các vấn đề dưới góc độ hóa học, qua đó phản ánh toàn diện năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.