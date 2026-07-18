Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao bằng tốt nghiệp cho 283 tân bác sĩ, dược sĩ

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã trao bằng cho 283 tân Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Y tế công cộng. Khóa tốt nghiệp năm nay có 5 thủ khoa toàn khóa, 5 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 93% sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

Ngày 18/7, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Y tế công cộng đợt 2 năm 2026.

GS.TS.BSCC Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phát biểu khai mạc buổi lễ.

Trong đợt tốt nghiệp này, BMU đã trao bằng cho 283 tân Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Y tế công cộng, trong đó có 156 sinh viên ngành Y khoa; 94 sinh viên ngành Dược học (hệ chính quy và liên thông chính quy); 29 sinh viên ngành Điều dưỡng và 4 sinh viên ngành Y tế công cộng. Đáng chú ý, khóa tốt nghiệp năm nay có 5 thủ khoa toàn khóa, 5 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 93% sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BSCC Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, lễ tốt nghiệp không phải là đích đến mà là khởi đầu của hành trình cống hiến cho sức khỏe cộng đồng. Thầy căn dặn các tân khoa không ngừng học tập, rèn luyện chuyên môn và giữ gìn y đức. Các em tốt nghiệp với tư cách là sinh viên, nhưng từ ngày mai, các em sẽ bắt đầu hành trình của những người mang trên vai trách nhiệm gìn giữ sự sống và sức khỏe của cộng đồng. Hãy luôn học tập không ngừng. Hãy sống tử tế. Hãy giữ cho mình một trái tim biết yêu thương và một đôi bàn tay đủ vững vàng để chữa lành.

GS.TS.BSCC Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, trao giấy khen chúc mừng Thủ khoa

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột bày tỏ hy vọng vào thế hệ nhân lực y tế tương lai: “Tôi mong rằng, nhiều năm sau, khi gặp lại các em, điều khiến chúng tôi tự hào nhất không phải là chức vụ hay danh hiệu các em đạt được, mà là những lời cảm ơn chân thành từ người bệnh dành cho các em. Bởi đó mới là phần thưởng cao quý nhất của người làm nghề y.”

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng với Lễ tuyên thệ của người thầy thuốc. Từng lời tuyên thệ vang lên mạnh mẽ, thể hiện cam kết với y đức, trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tân Dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngân - lớp 21DA2 chia sẻ: "Ngày hôm nay không chỉ là ngày chúng em nhận tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là cột mốc khép lại một hành trình đầy thử thách để mở ra một chương mới với hai chữ 'trách nhiệm'. Những năm tháng dưới mái Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn dạy chúng em biết lắng nghe một nhịp đập của trái tim, nâng niu một liều thuốc và hơn hết là thấu cảm trước nỗi đau của người bệnh. Với chúng em, chiếc áo blouse trắng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời thề về đạo đức, sự hy sinh và lòng trắc ẩn trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng".

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Y tế công cộng đợt 2 năm 2026.

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chuẩn hóa và hội nhập, việc đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực toàn diện, vững chuyên môn và giàu y đức là nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những trụ cột trong chiến lược đào tạo của BMU là mô hình Trường (BMU) – Bệnh viện (BUH) – Viện (ABRI), cho phép sinh viên tiếp cận môi trường thực hành lâm sàng từ sớm. Mô hình này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời hình thành tư duy nghề nghiệp, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm – những yếu tố cốt lõi đối với người hành nghề y.