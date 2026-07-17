Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk ‘điểm mặt’ loạt tồn tại của ngành giáo dục

TPO - Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ rõ hàng loạt tồn tại, hạn chế đang là “điểm nghẽn” của ngành giáo dục, từ chất lượng giáo dục đại trà, thiếu giáo viên đến dạy thêm, lạm thu, bạo lực học đường.

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, chuẩn bị năm học 2026-2027 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm, ngành GD&ĐT đã chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị điều kiện cho năm học mới. Giáo dục mũi nhọn đạt một số kết quả tích cực, chuyển đổi số bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Khoảng cách về điều kiện, chất lượng dạy học giữa các vùng còn lớn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng Tiếng Việt ở tiểu học, Toán và Tiếng Anh ở THCS, THPT còn thấp; kỹ năng tự học chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng học sinh bỏ học vẫn xảy ra.

Tình trạng thiếu, mất cân đối giáo viên chưa được giải quyết căn cơ. Nhiều địa phương thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Khoa học tự nhiên và một số môn nghệ thuật; việc tuyển dụng, thu hút giáo viên ở vùng khó khăn còn hạn chế. Đáng chú ý, việc dạy thêm, học thêm; huy động các khoản đóng góp không đúng quy định; bạo lực học đường; vi phạm đạo đức nhà giáo và đơn thư, phản ánh vượt cấp vẫn còn xảy ra.

Chất lượng giáo dục của Đắk Lắk đáng "báo động" khi điểm thi tốt nghiệp THPT luôn nằm nhóm cuối.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương khắc phục các hạn chế, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm, báo chí phản ánh; xử lý dứt điểm vướng mắc trong tuyển dụng, nâng ngạch, khiếu nại, tố cáo. Trách nhiệm người đứng đầu phải được đề cao; rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu hoặc để chất lượng giáo dục thấp kéo dài.

Tỉnh yêu cầu rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phấn đấu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Sở GD&ĐT tỉnh xây dựng Đề án phát triển giáo dục đến năm 2030, phấn đấu ít nhất 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học cho năm học mới; giai đoạn 2026-2030 dành ít nhất 8.750 tỷ đồng cho giáo dục. Tỉnh cũng phải hoàn thành điều kiện đưa trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới vào hoạt động, rà soát quỹ đất, tận dụng tài sản công dôi dư cho giáo dục, nghiên cứu triển khai Sữa học đường và bảo đảm 100% học sinh, giáo viên được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Như Tiền Phong đã phản ánh, nhiều năm qua, Đắk Lắk luôn dành nguồn lực lớn cho giáo dục, riêng năm 2026 dự kiến khoảng 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đại trà và điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều năm vẫn nằm trong nhóm cuối cả nước. Công tác quản lý cũng đặt ra nhiều dấu hỏi khi việc xét thăng hạng giáo viên chậm kéo dài gần 10 năm; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 liên tục phát sinh bất cập, gây nhiều phản ánh trong dư luận và phải bổ sung chỉ tiêu.