Nhiều giáo viên, học sinh bị chậm chi trả chính sách hỗ trợ: Sở GD&ĐT Quảng Trị nói gì?

TPO - Một số chính sách hỗ trợ dành cho học sinh ngoài công lập, giáo viên và nhân viên trường học tại Quảng Trị đang bị chậm được chi trả. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX ngày 17/7, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương đã lý giải nguyên nhân, đồng thời cam kết hoàn thành việc chi trả các chế độ còn tồn đọng trong năm 2026.

Học sinh ngoài công lập chờ cấp bù học phí

Chất vấn tại kỳ họp, đại biểu Đặng Mai Nhi (Tổ đại biểu số 4) cho rằng: Việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn còn chậm, chưa bảo đảm sự công bằng giữa học sinh trường công và trường tư. Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và thời hạn hoàn thành việc chi trả.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương cho biết: Theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí tương đương mức học phí ở cơ sở công lập cùng cấp học.

Theo bà Hương, Sở GD&ĐT đã rà soát nhu cầu kinh phí, có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính bố trí nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong học kỳ I năm học 2025-2026.

“Việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ được hoàn thành trước ngày 31/7/2026, để bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách miễn học phí giữa học sinh trường công và trường tư” - bà Hương khẳng định.

Giáo viên chờ tiền hỗ trợ liên trường

Một vấn đề khác được đại biểu Trần Sơn Tùng (Tổ đại biểu số 17) nêu ra là tình trạng chậm chi trả chế độ hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường, đặc biệt tại các địa bàn miền núi.

Bà Lê Thị Hương cam kết hoàn thành việc chi trả trong năm 2026.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, tình trạng chậm chi trả chủ yếu xảy ra tại các xã thuộc huyện Hướng Hóa (cũ). Nguyên nhân xuất phát từ những vướng mắc sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Việc chuyển đổi bộ máy khiến quá trình giao dự toán, phân bổ và cấp kinh phí theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND bị gián đoạn. Trong khi đó, địa bàn rộng, mạng lưới trường lớp phân tán khiến giáo viên, nhân viên, nhất là kế toán và y tế học đường phải thường xuyên di chuyển, gây khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ, chứng từ phục vụ thanh quyết toán.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ phân công, điều động giáo viên, nhân viên làm việc tại các điểm trường lẻ, dẫn đến chậm lập dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ.

Cam kết chi trả dứt điểm trong năm 2026

Bà Lê Thị Hương cho biết thời gian tới, UBND các xã, phường sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc bố trí giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường để làm căn cứ xác định mức hỗ trợ.

Các địa phương đồng thời phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu kinh phí còn thiếu, xây dựng dự toán bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm cấp đủ nguồn chi cho các trường học.

“Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chi trả tại các địa phương, đồng thời hướng dẫn bố trí nhân sự liên trường hợp lý, tránh phát sinh bất cập mới” - bà Hương nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục Quảng Trị cũng cam kết, chủ tịch UBND các xã, phường sẽ chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm toàn bộ kinh phí còn tồn đọng, nợ chế độ của giáo viên và nhân viên trường học trên địa bàn, hoàn thành việc chi trả trong năm 2026, không để kéo dài gây bức xúc trong cử tri và dư luận.