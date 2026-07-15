Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin sai lệch về tuyển sinh lan truyền trên mạng, Sở GD&ĐT TPHCM cảnh báo 'nóng'

Anh Nhàn

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị Công an xác minh, xử lý các tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh.

Ngày 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM cho biết đã có văn bản gửi Công an TPHCM đề nghị phối hợp xử lý các thông tin sai lệch về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Sở GD&ĐT, qua phản ánh của người dân và theo dõi mạng xã hội thời gian gần đây, đơn vị ghi nhận nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến tuyển sinh đầu cấp, nhất là quy trình tiếp nhận hồ sơ và chính sách phân tuyến trường học.

Một số bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi phụ huynh không chấp nhận kết quả phân tuyến theo nơi cư trú và tập trung đông người tại trụ sở UBND cấp xã để gây áp lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

anh-chup-man-hinh-2026-07-15-luc-165755.png
Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TPHCM

Theo Sở GD&ĐT, các thông tin sai lệch đã khiến một bộ phận phụ huynh lo lắng, chậm hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký tuyển sinh theo quy định; gây áp lực cho chính quyền địa phương và các trường học khi tiếp nhận các yêu cầu điều chỉnh phân tuyến không có căn cứ.

Tình trạng này cũng có thể khiến một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu, ảnh hưởng đến việc tổ chức lớp học, bố trí giáo viên và triển khai kế hoạch năm học mới. Ngoài ra, việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng còn làm giảm niềm tin của người dân đối với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, đồng thời cản trở quá trình triển khai tuyển sinh trực tuyến.

Sở GD&ĐT khẳng định công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang được triển khai đúng kế hoạch của UBND TPHCM. Ngành giáo dục phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện tuyển sinh theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, xác minh các tài khoản, trang và nhóm mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp để có biện pháp xử lý theo quy định.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị lực lượng công an tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trong thời gian cao điểm, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, thông suốt.

Sở GD&ĐT khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM trong quá trình xác minh, xử lý các vụ việc liên quan.

Anh Nhàn
#Thông tin sai lệch về tuyển sinh #Xử lý truyền thông mạng xã hội #Tác động đến phụ huynh học sinh #Chính sách tuyển sinh đầu cấp #An ninh trật tự trong tuyển sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe