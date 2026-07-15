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Chốt thời gian hoàn thành trường học các xã biên giới tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả triển khai các dự án trường học tại khu vực biên giới của TP. Huế, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình vào sử dụng ngay khi bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Ngày 15/7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới Lê Tiến Châu làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới A Lưới, TP. Huế.

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Giá trị khối lượng thực hiện của Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 và A Lưới 4 đạt từ 72 đến 82%.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, các dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 đạt khoảng 82%, Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 4 đạt khoảng 72%.

Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu năm học mới 2026-2027.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND TP. Huế, chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các lực lượng liên quan trong việc khẩn trương triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án, tiến độ xây dựng các trường liên cấp vùng biên giới TP. Huế.

Phó Thủ tướng cho rằng, TP. Huế là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, ông đánh giá cao việc lãnh đạo thành phố thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các công trình được triển khai đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng lưu ý, mục tiêu đưa các trường vào hoạt động ngay trong năm học mới đã được xác định rõ. Vì vậy, địa phương phải tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công trình trước ngày 30/8/2026, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức dạy và học ngay khi bước vào năm học mới.

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Kiểm tra thực tế công trường, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá Huế là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả xây dựng trường học các xã biên giới.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố chủ động xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp và chuẩn bị tốt công tác quản lý, vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp.

Qua đó, các trường có thể phát huy hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập của học sinh vùng biên giới, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cùng ngày, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại TP. Huế.

Hai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4 khởi công cuối tháng 8/2025, với tổng mức đầu tư khoảng 510,5 tỷ đồng, được TP. Huế triển khai theo chủ trương của Trung ương về xây dựng trường học cho các xã biên giới, nhằm nâng cao điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Ngọc Văn
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