Công an thông tin vụ thí sinh ở Đồng Nai bị tố 'gian lận' thi tốt nghiệp

TPO - Liên quan đến thông tin 2 thí sinh ở Đồng Nai gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lan truyền trên mạng xã hội, những người đăng tải thừa nhận chỉ “đùa giỡn”, đồng thời đã gỡ bỏ bài viết, đăng tin đính chính và xin lỗi.

Ngày 15/7, Công an TP. Đồng Nai đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xác minh, xác định có nhiều thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là sai sự thật.

Các tài khoản trên mạng xã hội Thread đăng tải các nội dung có liên quan việc gian lận trong thi cử (ảnh: CAĐN)

Trước đó, Công an TP. Đồng Nai phát hiện bài đăng về trường THPT Phước Bình của tài khoản "gnhgi_12", đưa thông tin sai sự thật về kết quả học tập của một thí sinh nhằm tạo cảm giác bất thường về điểm thi.

Qua xác minh, điểm thi thử môn Toán của thí sinh T.T.A.D. là 6 điểm, không phải 4 điểm như nội dung được lan truyền.

Tại trường THPT Long Phước, bài đăng của tài khoản “tuansang3648” và kèm theo một số bình luận phản ánh thí sinh T.T.Q.M. mang điện thoại vào phòng thi và cả trường đều biết nhưng không ai phản ánh, đạt thủ khoa không được trường biểu dương… Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, thí sinh T.T.Q.M. không phải là thủ khoa của trường. Thời gian này, toàn trường đang trong dịp nghỉ hè nên không có việc giáo viên, học sinh toàn trường bàn tán, gây dư luận tiêu cực về kết quả của em T.T.Q.M.

Công an Đồng Nai đã mời làm việc người đăng bình luận trong bài viết. Làm việc với cơ quan chức năng, người này thừa nhận nội dung bình luận chỉ mang tính “đùa giỡn”, đồng thời đã gỡ bỏ bài viết, đăng tin đính chính và xin lỗi.

Trước tình hình trên, Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân cũng như các thí sinh nếu phát hiện những vấn đề sai phạm trong thi cử thì gửi phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Việc tự ý đăng tải, suy diễn hoặc chia sẻ những thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng không phải là hành động góp phần bảo vệ sự công bằng của kỳ thi, mà có thể trở thành hành vi tiếp tay cho tin giả, gây nhiễu loạn thông tin làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan, gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh, học sinh, tạo dư luận xấu.

Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan chức năng rà soát, xác minh làm rõ những thông tin phản ánh sai phạm trên không gian mạng liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xử lý theo quy định của pháp luật.