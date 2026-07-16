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Giáo dục

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Bộ GD&ĐT chấn chỉnh tuyển sinh, chốt ngưỡng Toán 7,5 vào ngành vi mạch bán dẫn

Nghiêm Huê

TPO - Giữa giai đoạn nước rút của mùa tuyển sinh đại học 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng quy chế, không tự đặt thêm thủ tục gây khó cho thí sinh; đồng thời chốt ngưỡng điểm môn Toán từ 7,5 trở lên đối với ngành vi mạch bán dẫn.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở đào tạo đại học, các trường cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non yêu cầu rà soát nghiêm ngặt công tác tuyển sinh năm 2026.

Theo Bộ GD&ĐT, trong những ngày qua, dư luận xã hội, báo chí và nhiều thí sinh phản ánh về việc một số trường đại học tự ý công bố thông tin tuyển sinh hoặc yêu cầu thí sinh phải nộp các loại chứng chỉ trực tiếp tại cơ sở đào tạo không đúng với quy định hiện hành.

Điều này đã gây ra tâm lí lo lắng, hoang mang và bị động cho người học trong giai đoạn nước rút của mùa tuyển sinh.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải nghiêm túc thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn và kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

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Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Duy Phạm

Các trường phải sử dụng dữ liệu đã được thí sinh hoặc các đơn vị liên quan cập nhật đồng bộ trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ (bao gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ SAT...) để thực hiện xét tuyển.

Cơ sở đào tạo phải tổ chức rà soát kĩ lưỡng dữ liệu tuyển sinh trước và trong quá trình xét tuyển, lọc ảo; đồng thời phải cập nhật minh chứng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc hoàn thành rà soát lên hệ thống chung.

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm giải trình trước Bộ GD&ĐT và xã hội về các thông tin tuyển sinh, kết quả rà soát dữ liệu và quy trình xét tuyển của đơn vị mình.

Điểm môn Toán từ 7,50 trở lên mới được xét tuyển ngành Vi mạch bán dẫn

Một trong những điểm đáng chú ý nhất tại công văn này ở chỗ, Bộ GD&ĐT hướng dẫn chi tiết về yêu cầu ngưỡng đầu vào đối với các chương trình đào tạo mũi nhọn.

Đối với chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn, các trường căn cứ vào Quyết định số 2101 của Bộ GD&ĐT và ngưỡng điểm môn Toán trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 7,50 điểm trở lên (thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm Toán cao nhất toàn quốc).

Đối với chương trình đào tạo kĩ sư tài năng, các trường dựa trên kết quả đối sánh phổ điểm các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập bậc THPT để tự chủ xác định ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển tương ứng và phù hợp.

Đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xét tuyển

Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý các trường trong quá trình xét tuyển phải tuyệt đối công bằng, khách quan và minh bạch. Hệ thống công cụ xét tuyển của các trường phải được cấu hình chuẩn xác, xử lí đúng yêu cầu ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành đặc thù như đào tạo giáo viên, y dược, sức khỏe có chứng chỉ hành nghề.

Các trường cần đặc biệt lưu ý việc áp dụng các tiêu chí phụ trong xét tuyển theo đúng quy định nhằm tránh những sai sót kĩ thuật gây thiệt thòi cho thí sinh.

Như PV báo Tiền Phong thông tin, sau khi rà soát, Trường Đại học Hà Nội đã loại 147 thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển về trường theo phương thức xét tuyển kết hợp vì không đủ điều kiện nhà trường đã quy định. Cụ thể, thí sinh không dự thi môn ngoại ngữ tại kì thi tốt nghiệp THPT, hoặc không đạt ngưỡng điểm sàn nhà trường quy định hoặc bao gồm cả hai điều kiện.

Nghiêm Huê
#Tuyển sinh đại học 2026 #chứng chỉ ngoại ngữ #chứng chỉ SAT #vi mạch bán dẫn #môn Toán

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