Hành trình bước ra thế giới của cô gái 'vàng' Vật lí

Thành tích của Bích Ngọc đã góp phần cùng đội tuyển Việt Nam (đoạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc) tiếp tục ghi danh trong top 7 quốc gia có kết quả cao nhất tại IPhO năm nay.

Nguyễn Thị Bích Ngọc và tấm Huy chương Vàng IPhO 2026 danh giá. Ảnh: NVCC

Từ sự tò mò đến Trường Chuyên Lê Hồng Phong

Sinh ra và lớn lên tại xã Trực Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), ít ai biết hành trình đến với tấm Huy chương Vàng IPhO 2026 của Bích Ngọc lại bắt đầu từ những thắc mắc rất đỗi đời thường thuở nhỏ. Vì sao bầu trời lại xanh? Vì sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa? Những hiện tượng tự nhiên diễn ra xung quanh luôn khơi gợi trong cô bé sự tò mò, thắc mắc.

Đến THCS, khi lần đầu tiên được tiếp xúc với môn Vật lí, Ngọc nhận ra đây chính là chìa khóa mở ra cánh cửa giải đáp cho tất cả những câu hỏi thuở bé. Càng học, cô học trò nhỏ càng bị cuốn hút bởi tư duy logic chặt chẽ và khả năng giải thích thế giới của môn học.

Tốt nghiệp THCS, Ngọc đăng kí thi vào lớp chuyên Vật lí của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (tỉnh Nam Định cũ nay là Ninh Bình). Với Ngọc, đây không chỉ là mục tiêu thử thách bản thân, mà còn là ước mơ được học tập trong một môi trường có nhiều thầy cô giỏi và những người bạn cùng chung chí hướng. Xuất sắc đỗ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lí, Ngọc nhanh chóng khẳng định năng lực vượt trội dưới sự dẫn dắt tận tình của các thầy, cô giáo.

Khoảng lặng bình yên

Nhà cách trường khoảng 36 km, từ năm lớp 10, Bích Ngọc đã phải rời xa vòng tay cha mẹ để bước vào cuộc sống tự lập tại kí túc xá. Trong những giai đoạn cao điểm ôn luyện đội tuyển quốc gia và quốc tế, có khi vài tuần em mới về thăm nhà một lần. Sự đồng hành ấm áp và thấu hiểu vô điều kiện từ gia đình đã giúp khoảng cách địa lí dường như ngắn lại khi Ngọc luôn nhận được sự động viên từ gia đình.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (người đứng thứ tư từ phải qua) Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cùng ban giám hiệu, thầy cô Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đón và chúc mừng Nguyễn Thị Bích Ngọc trở về từ kì thi IPhO 2026 tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Thay vì đặt nặng áp lực thành tích lên vai con gái, bố mẹ Ngọc luôn cố gắng tạo cho em điểm tựa tinh thần vững chãi nhất. Chị Nguyễn Thị Điệp, mẹ của Ngọc cho biết, mỗi tối gọi điện thoại cho con, anh chị tuyệt đối không bao giờ hỏi: "Hôm nay con làm được bao nhiêu bài?" hay "Đề có khó không?". Thay vào đó, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những câu chuyện vui thường ngày ở quê nhà, hay những trò nghịch ngợm của bốn chú mèo nhỏ mà ba chị em Ngọc cùng yêu thích. Chị mong rằng mỗi cuộc gọi từ gia đình sẽ là một khoảng lặng bình yên, giúp con tạm quên đi những tập tài liệu Vật lí dày cộm và áp lực thi cử đè nặng.

Những ngày cuối tuần không thể về nhà, bố mẹ Ngọc lại thay nhau chạy xe máy lên kí túc xá thăm con. Mẹ tự tay chuẩn bị những món ăn con yêu thích, còn bố chu đáo kiểm tra từng điều kiện sinh hoạt trong phòng kí túc xá. Đối với anh Nguyễn Văn Trường - bố của Ngọc và là giáo viên dạy Toán ở trường THCS của xã - điều khiến vợ chồng anh tự hào nhất không phải là tấm huy chương lấp lánh, mà chính là sự tự giác, kiên trì và bản lĩnh tự lập mà con gái đã rèn luyện được qua năm tháng.

Bản lĩnh

Để vươn tới đỉnh cao quốc tế, Bích Ngọc đã trải qua một hành trình bền bỉ với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trước khi giành Huy chương Vàng IPhO 2026, em đã xuất sắc đạt giải Nhất kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO) tổ chức tại Hàn Quốc vào đầu năm.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất đối với Ngọc không nằm ở khối lượng kiến thức mà chính là áp lực tâm lí. Có những bài hóc búa khiến em bế tắc trong nhiều ngày. Càng suy nghĩ không ra lời giải, cảm giác nản lòng và hoài nghi bản thân bủa vây cô học trò.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, Bích Ngọc chọn cách đối diện và chấp nhận sự bế tắc như một phần tất yếu của quá trình học tập. Thay vì tự ép buộc mình phải giải được mọi bài toán ngay lập tức, em học cách điều hòa lại nhịp sống, duy trì việc học đều đặn và thả lỏng tâm lí. Những ngày cận kề kì thi, Ngọc không học cấp tập với cường độ cao mà dành thời gian nghe nhạc, chơi thể thao để giữ cho tinh thần luôn ở trạng thái thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi.

Lựa chọn nhóm ngành vi mạch bán dẫn

Trong mắt thầy cô, Bích Ngọc không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là một cô gái tình cảm và biết trân trọng mọi người xung quanh. Thầy Mai Xuân Dũng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lí, đánh giá Ngọc là một học sinh rất lễ phép, hòa đồng và chân thành. Dù sở hữu năng lực nổi trội và tư duy sáng tạo, Ngọc luôn giữ thái độ cầu tiến, khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

Kỷ niệm khiến thầy Dũng nhớ nhất về cô học trò nhỏ là sự tinh tế, chu đáo. Ngay sau khi biết tin giành Huy chương Bạc APhO tại Hàn Quốc, thầy Dũng là người đầu tiên Ngọc gọi video qua Zalo để báo tin vui. Cô học trò còn không quên hỏi thầy thích món quà gì để mua tặng, rồi chu đáo mang về hai món quà lưu niệm rất ý nghĩa dành cho hai con của thầy.

Hành trình 3 năm THPT chuyên của Bích Ngọc còn ghi dấu ấn đậm nét của thầy Nguyễn Hải Dương, người thầy đã luôn đồng hành, giảng dạy và truyền ngọn lửa đam mê Vật lí cho em suốt chặng đường qua. Sự định hướng và truyền cảm hứng từ thầy là bệ phóng quan trọng giúp Ngọc tự tin khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.

Tấm Huy chương Vàng IPhO 2026 với Bích Ngọc là điểm khởi đầu cho hành trình khoa học dài rộng phía trước. Tới đây, cô nữ sinh Trường Chuyên Lê Hồng Phong sẽ chính thức nhập học ngành Điện tử Viễn thông tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Lựa chọn ngành học này, Ngọc mong muốn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê khoa học công nghệ và ứng dụng những kiến thức Vật lí đã tích lũy được vào thực tiễn cuộc sống.