Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có nữ Hiệu trưởng đầu tiên

TPO - Ngày 16/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho PGS.TS Nguyễn Minh Phương, đây là nữ Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trước khi được bổ nhiệm Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Minh Phương đã có hơn 26 năm công tác tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, qua nhiều vị trí, như: Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (phải) trao quyết định cho PGS.TS Nguyễn Minh Phương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế tin tưởng, trên cương vị mới, PGS.TS Nguyễn Minh Phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức, người lao động xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát triển mạnh mẽ. Đưa trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y dược hàng đầu khu vực và cả nước.

Bên cạnh đó, bà Lan cũng yêu cầu Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Thu hút các nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia quốc tế, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, y học số và chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Minh Phương cam kết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới và sáng tạo. Xây dựng môi trường đại học hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người học làm trung tâm. Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khám chữa bệnh.

Bà Phương cho biết, Nhà trường sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Đặc biệt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phấn đấu đưa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đóng góp ngày càng thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.