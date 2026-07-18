Đại học cam kết hoàn học phí nếu sinh viên không có việc làm?

Trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số hay kinh tế xanh đang trở thành những từ khóa nổi bật mỗi mùa tuyển sinh.

Nhưng điều quyết định giá trị của một ngành học lại không chỉ nằm ở xu hướng, mà ở cách ngành đó được đào tạo, môi trường học tập và mức độ đồng hành của nhà trường với người học sau khi tốt nghiệp.

Đó cũng là lý do nhiều phụ huynh và thí sinh hôm nay không chỉ hỏi "trường này có ngành gì?", mà còn quan tâm "trường dám cam kết điều gì với chất lượng đào tạo?".

Môi trường đào tạo mới là tiêu chí quyết định giá trị của 4 năm đại học. Ảnh: DHV

Cùng một ngành, khác nhau ở chỗ nào?

Năm 2026, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) tuyển sinh 20 ngành học với hơn 50 chương trình đào tạo - từ những ngành đã khẳng định vị thế như Quản lý Bệnh viện, Marketing, Logistics, Công nghệ thông tin đến các chương trình theo định hướng mới như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khởi nghiệp & Phát triển bền vững.

Nhưng điều khác biệt không nằm ở tên ngành. Điểm khác biệt nằm ở cách chương trình đào tạo được thiết kế và triển khai trong suốt quá trình học.

Tại DHV, chương trình đào tạo tích hợp AI vào nhiều lĩnh vực, đồng thời đầu tư hệ thống AI & Big Data Lab, Robotics & Automation Lab và UAV & Satellite Lab nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ ngay từ những năm đầu, thay vì chỉ thực hành khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên DHV sẽ làm việc trực tiếp với hệ thống Lab AI và Robotics ngay từ những năm học đầu tiên. Ảnh: DHV

Doanh nghiệp không phải điểm đến cuối năm học

Mô hình phổ biến ở nhiều trường đại học là: sinh viên học lý thuyết 3 năm đầu, năm cuối mới đi thực tập. Nhưng DHV chủ động chọn hướng đi khác.

Với triết lý "Học thật - Làm thật", sinh viên tiếp cận thực hành, dự án thực tế và kiến tập từ năm nhất. Đặc biệt, thông qua DHV Career Hub cùng mạng lưới hơn 200 doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước, sinh viên được kết nối với doanh nghiệp xuyên suốt quá trình học thông qua workshop, tọa đàm chuyên môn, chương trình trải nghiệm và các hoạt động hướng nghiệp theo từng giai đoạn.

DHV kết nối sinh viên với hơn 200 doanh nghiệp đối tác, tạo cơ hội thực tập và hướng nghiệp xuyên suốt 4 năm học. Ảnh: DHV

Điều ít trường dám cam kết: Hoàn học phí nếu không có việc làm

Cam kết chất lượng đào tạo là điều nhiều trường đại học hướng tới. Với DHV, cam kết ấy được cụ thể hóa bằng chính sách hoàn 100% học phí theo quy định đối với sinh viên thuộc các ngành trọng điểm gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), Quản trị Logistics, Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành và Khởi nghiệp & Phát triển bền vững nếu không đáp ứng điều kiện việc làm sau tốt nghiệp.

Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ người học mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà trường đối với chất lượng đào tạo và khả năng kết nối việc làm. Bởi để thực hiện được cam kết, DHV phải liên tục đầu tư chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học.

Song song đó, nhà trường duy trì chính sách không tăng học phí trong toàn khóa, giúp phụ huynh chủ động kế hoạch tài chính dài hạn.

Phụ huynh, thí sinh đến DHV tìm hiểu thông tin sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: DHV

Và một hệ thống học bổng không chỉ để trưng bày

Quỹ học bổng trị giá 75 tỷ đồng dành cho tân sinh viên năm 2026 được thiết kế theo hướng mở rộng cơ hội tiếp cận, thay vì chỉ tập trung vào nhóm thí sinh đạt thành tích cao nhất.

Học bổng Hào khí Hùng Vương hỗ trợ đến 80% học phí học kỳ I; Học bổng Ngành Tiên phong giảm 50% học phí năm đầu cho 5 ngành trọng điểm; Học bổng Tài năng hỗ trợ từ 30–100% học phí toàn khóa. Bên cạnh đó là các chương trình như Đôi bạn cùng tiến và Biển đảo - Biên cương nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Khi kết hợp với hệ sinh thái hỗ trợ tài chính UniBridge, tổng giá trị hỗ trợ mà tân sinh viên có thể tiếp cận lên đến 23,25 triệu đồng - đủ để biến câu hỏi "học phí có phù hợp không?" thành một câu hỏi dễ trả lời hơn nhiều.

Lựa chọn đúng ngành học là bước khởi đầu quan trọng. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt sau bốn năm đại học còn nằm ở môi trường đào tạo và mức độ đồng hành của nhà trường với người học.

Một ngôi trường sẵn sàng cam kết bằng chính sách hoàn học phí nếu sinh viên không đáp ứng điều kiện việc làm sau tốt nghiệp cũng là cách thể hiện niềm tin vào chất lượng đào tạo mà mình theo đuổi.