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Giáo dục

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Nhà giáo nghỉ hưu có thể tiếp tục ký hợp đồng toàn thời gian với cơ sở giáo dục

Hà Linh

TPO - Nhà giáo sau khi nghỉ hưu có thể ký hợp đồng toàn thời gian với cơ sở giáo dục mà không bị giới hạn độ tuổi.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng.

Theo thông tư, nhà giáo nghỉ hưu được ký hợp đồng lao động toàn thời gian với cơ sở giáo dục nếu đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt và không trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

Đáng chú ý, thông tư quy định việc ký hợp đồng với nhà giáo nghỉ hưu không giới hạn độ tuổi cao nhất. Quy định này nhằm tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ nhà giáo sau khi nghỉ hưu.

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Nhà giáo sau khi nghỉ hưu được tiếp tục ký hợp đồng với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo thỉnh giảng, thông tư quy định rõ tiêu chuẩn, hoạt động thỉnh giảng, định mức giờ giảng, hợp đồng thỉnh giảng, chế độ, chính sách cũng như quyền và trách nhiệm của nhà giáo, cơ sở giáo dục và cơ quan nơi nhà giáo đang công tác.

Nếu các quy định trước đây chỉ điều chỉnh hoạt động thỉnh giảng thì nay bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc ký kết hợp đồng, điều kiện của nhà giáo, thời giờ làm việc, tiền lương, phụ cấp, quyền, trách nhiệm của nhà giáo và trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi sử dụng đội ngũ này.

Trong đó, tiền lương và các chế độ phụ cấp được thực hiện theo thỏa thuận. Nhà giáo được xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét, phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các danh hiệu thi đua khác khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhà giáo chỉ được ký hợp đồng toàn thời gian với 1 cơ sở giáo dục để đảm bảo chất lượng.

Thông tư cũng nhấn mạnh, việc sử dụng nhà giáo sau nghỉ hưu phải bảo đảm không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển đội ngũ kế cận, không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu và tuân thủ quy định của pháp luật lao động.

Đây là lần đầu tiên các nội dung liên quan đến nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng được quy định đầy đủ trong một văn bản riêng, góp phần thống nhất việc triển khai trong toàn hệ thống giáo dục.

Quy định này góp phần tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đã nghỉ hưu, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên giàu kinh nghiệm.

Bộ GD&ĐT quy định, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch sử dụng nhà giáo thỉnh giảng, công khai danh sách trên trang thông tin điện tử (trừ một số trường hợp đặc thù), đánh giá định kỳ chất lượng giảng dạy, lấy ý kiến phản hồi của người học và sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng.

Đối với nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, cơ sở giáo dục phải công khai danh sách, chức danh theo vị trí việc làm và chịu trách nhiệm bảo đảm tỉ lệ sử dụng đội ngũ này theo quy định về kiểm định chất lượng và quy mô đào tạo.

Hà Linh
#Nhà giáo #nghỉ hưu #thiếu giáo viên

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