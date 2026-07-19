Olympic Sinh học quốc tế: Việt Nam đạt tổng điểm ở top 8 trong số các đoàn dự thi

TPO - Giành 4 Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2026, Việt Nam đạt tổng điểm ở top 8 trong số các đoàn dự thi.

Bộ GD&ĐT cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2026 tại nước Cộng hòa Lithuania (Litva).

Năm nay, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi. Kết quả, cả 4 em đều đoạt Huy chương Bạc, gồm:

Em Thân Đức Chính, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.

Em Nguyễn Thành An, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh lớp 12, THPT Hà Nội – Amsterdam, Thành phố Hà Nội.

Em Phùng Quang Hưng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Sinh học 2026 năm nay và các thầy cô.

Trong đó, 3/4 Học sinh Việt Nam xếp trong top 7 Huy chương Bạc, và tổng điểm Đoàn Việt Nam vẫn duy trì trong top 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 37 được tổ chức từ ngày 12 - 19/7 với sự tham gia của 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh dự thi.

IBO 2026 gồm hai ngày thi chính thức, trong đó một ngày thi lý thuyết với 2 bài thi mỗi bài 180 phút và 4 phòng thi thí nghiệm mỗi phòng thi 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết có 100 câu hỏi chủ đề về các vấn đề thực tiễn toàn cầu, từ ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, tới phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và giải pháp điều trị một số bệnh nan y ở người.

Bốn phòng thi thực hành gồm: Hóa sinh và Sinh học phân tử; Sinh lý người và động vật; Giải phẫu và hệ thống học động vật; Sinh học máy tính thực vật.

Bộ GD&ĐT thông tin, Olympic Sinh học Quốc tế thường được coi là kỳ thi quốc tế toàn diện hàng đầu về khoa học tự nhiên cấp THPT trên thế giới, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về Toán ứng dụng, Lý, Hoá, Sinh, Môi trường cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm thiết yếu, trải rộng từ cấp phân tử, cơ thể tới hệ sinh thái và sinh quyển.

Với 4 Huy chương Bạc, đoàn học sinh Việt Nam đã tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng mà các Đội tuyển học sinh Việt Nam đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm 2026 nói riêng và trong các năm gần đây, đó là thành tích cao ở tất cả các môn Việt Nam cử đội tuyển dự thi.