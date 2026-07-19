Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định nhân sự ở 5 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ ngày 13 đến 18/7), tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Lạng Sơn và Khánh Hòa đã diễn ra các hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ngày 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trung tướng Đinh Văn Nơi - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Ban Bí thư chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho ông Đinh Văn Nơi. Ảnh: Nhật Huy

Ngày 16/7, tại đặc khu Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Quốc Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định chỉ định ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định nhân sự ở Đồng Tháp, Cà Mau, Lạng Sơn, Khánh Hòa

Sáng 17/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.



Theo báo Đồng Tháp, Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 3 nhân sự: Ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp; bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lấp Vò; bà Nguyễn Thị Nhanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Dương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.



Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, 9 nhân sự được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: bà Võ Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Dương Văn Thạnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Lâm Hồ Sỹ - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; ông Phạm Tuấn Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Lê Văn Ngời - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện KSND tỉnh; ông Võ Kế Nghiệp - Chánh án TAND tỉnh; ông Trần Văn Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoà Thành; ông Đoàn Việt Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 9 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó vào ngày 14/7, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hoàn.

Cũng vào ngày 14/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ; ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các ông, bà:

- Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp;

- Trịnh Văn Mơ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh;

- Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính;

- Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng;

- Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh;

- Trần Gia Văn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;

- Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế;

- Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.