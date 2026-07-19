'Hành trình tri ân - Trở về miền ký ức năm 2026' sâu nặng nghĩa tình nơi Đảo Ngọc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình tri ân - Trở về miền ký ức năm 2026" tại Phú Quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, thắp nến tri ân, trao tặng suất quà cho các gia đình chính sách và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Tiếng vọng từ "địa ngục trần gian" và mạch ngầm truyền thống cách mạng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương lòng và ký ức về một thời kỳ gian lao mà anh dũng vẫn luôn khắc sâu trong dòng chảy lịch sử và tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Phú Quốc – hòn đảo ngọc thanh bình hôm nay – từng là nơi chứng kiến những khốc liệt, đau thương và cả tinh thần kiên trung bất khuất của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng.

Chính tại nơi này, “Hành trình tri ân - Trở về miền ký ức năm 2026” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trang trọng, mang trọn tình cảm tri ân, lòng biết ơn sâu sắc và gợi lại những ký ức không bao giờ phai mờ.

Vượt qua khoảng cách địa lý, hành trình còn đón nhận sự đồng hành của đoàn đại biểu đại diện cho Thường trực Trung ương Hội, các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương, cùng các cựu chiến binh, các nhà hoạt động xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng thế hệ trẻ, tạo nên một khối đại đoàn kết, một sợi dây tiếp nối truyền thống thiêng liêng của dân tộc.

Đi qua những địa danh lịch sử như Nhà tù Phú Quốc – “địa ngục trần gian” năm xưa, và nghiêng mình trước Đài tưởng niệm Nắm Đấm, mỗi thành viên trong đoàn không khỏi nghẹn ngào. Đó không chỉ là sự xúc động trước những đòn roi tra tấn dã man mà kẻ thù đã trút xuống, mà còn là sự thán phục trước ý chí gang thép của những người con yêu nước. Giá trị cao cả của hành trình trước hết nằm ở sự trao truyền ngọn lửa lý tưởng, thắp sáng sứ mệnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, tự do – những quả ngọt kết tinh từ sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ tiền nhân.

Sắc xanh tri ân và những ngọn nến sưởi ấm anh linh liệt sĩ

Hành trình về nguồn tại đảo ngọc được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, mang theo ước nguyện vun đắp cho những mầm xanh truyền thống. Chiều ngày 16/7, Lễ cung tiến tặng trồng “Vườn cây ơn Bác – Gieo mầm tri ân” đã được tổ chức trang trọng tại Quảng trường tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc. Mười cây xanh được vun trồng xuống nền đất thiêng không chỉ mang ý nghĩa tôn tạo cảnh quan, mà còn là biểu tượng cho sức sống trường tồn của lòng biết ơn. Mỗi chiếc lá xanh, mỗi mầm non được gieo xuống như một lời hứa của thế hệ hôm nay: truyền thống cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" sẽ luôn được bảo tồn, gìn giữ và tiếp nối như mạch nguồn không bao giờ cạn.

Khi hoàng hôn buông xuống, không gian Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc – nơi yên nghỉ của 3.312 phần mộ Anh hùng Liệt sĩ trở nên trang nghiêm và tĩnh mịch. Giữa hàng ngàn nấm mộ trầm mặc, có những ngôi mộ đã được định danh và cả những ngôi mộ vẫn chưa thể xác định được thông tin, nhưng tất cả đều được ôm ấp trong tình yêu thương của đồng bào. Nghi thức thắp nến tri ân diễn ra trong không khí xúc động nghẹn ngào.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Hữu Oanh - Phó chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh tầm vóc thiêng liêng của chương trình, khẳng định đây là dịp để mỗi người soi rọi lại trách nhiệm của chính mình, sống và cống hiến sao cho xứng đáng với dòng máu xương đã hòa vào lòng đất mẹ.

Trong niềm xúc động sâu sắc, nhà hoạt động xã hội – bà Khương Nguyễn Thúy Diễm bày tỏ:

"Đứng trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại mảnh đất Phú Quốc kiên cường, chúng tôi thấy tim mình thắt lại vì biết ơn và kính phục. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu xương của thế hệ đi trước. Sự hy sinh của các anh, các chị là bài học lớn lao nhất về lòng yêu nước, thôi thúc những người làm hoạt động xã hội như chúng tôi phải cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, để xứng đáng với những gì các anh đã ngã xuống.”

Khi ngọn lửa từ hàng ngàn nén hương và ngọn nến lung linh thắp sáng toàn bộ nghĩa trang, mọi khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như xóa nhòa. Những ngọn nến hồng sưởi ấm vùng đất từng thấm đẫm đau thương, sưởi ấm anh linh những người lính đã hóa thân vào lòng đất mẹ, và gửi đi lời khẳng định son sắt: Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh.

Hiện thực hóa đạo lý bằng trọn vẹn nghĩa tình

Giá trị nhân văn của “Hành trình tri ân - Trở về miền ký ức 2026” không dừng lại ở những nén hương tâm linh, mà được hiện thực hóa một cách sinh động thông qua các chuỗi hoạt động thiết thực, nghĩa tình. Sáng ngày 17/7, tại hội trường tập trung, Ban tổ chức đã dành trọn vẹn tình cảm để chăm lo, trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đặc khu. Mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà là sự sẻ chia đầy trách nhiệm, là cái ôm siết chặt trọn vẹn nghĩa tình của cộng đồng dành cho những người đã hiến dâng những gì quý giá nhất cho đất nước.

Sự kiện cũng là cầu nối khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, ghi nhận những tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, doanh nhân luôn đồng hành cùng công tác hậu phương quân đội. Tiêu biểu như Công ty Xuân Thiên Group, Công ty CP Vincent Land Group, Công ty CP Laura Coffee, gia đình bà Trần Thị Xuân (Ninh Bình) và một người con của Thương binh tại Hà Nội ... Đại diện cho các đơn vị tài trợ, bà Nguyễn Thùy Dung – Đại diện Công ty Xuân Thiên Group xúc động chia sẻ:

"Được đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong hành trình về nguồn ý nghĩa này là niềm vinh dự lớn lao của Xuân Thiên Group. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội, đặc biệt là công tác 'Đền ơn đáp nghĩa'. Những món quà nhỏ trao đi hôm nay thay cho lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới các Mẹ, các gia đình chính sách, với mong muốn phần nào sẻ chia những hy sinh, mất mát và tiếp thêm điểm tựa ấm áp trong cuộc sống."

Để tôn vinh và lan tỏa tinh thần nhân ái ấy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trang trọng trao tặng Giấy chứng nhận, Bằng khen tri ân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

“Hành trình tri ân - Trở về miền ký ức năm 2026” khép lại, nhưng dư âm và những giá trị cốt lõi mà chương trình mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Hoạt động mang ý nghĩa của một bài học lịch sử sâu sắc, giàu giá trị giáo dục truyền thống, nhắc nhở mỗi chúng ta sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn. Những nén hương thơm đã thắp, những sắc xanh đã gieo và những vòng tay nghĩa tình đã trao tại Phú Quốc sẽ mãi là nguồn năng lượng tinh thần to lớn, thôi thúc thế hệ hôm nay cống hiến hết mình cho sự phồn vinh của Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh.