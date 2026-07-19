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Đắk Lắk tạm dừng công tác cán bộ cấp xã, ngừng tiếp nhận công chức, viên chức ngoài tỉnh

Huỳnh Thủy

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định tạm dừng công tác cán bộ cấp xã và việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài tỉnh từ ngày 18/7 cho đến khi có chủ trương mới.

Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn về việc tạm dừng thực hiện công tác cán bộ, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh nhằm triển khai các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có chỉ đạo mới về công tác cán bộ. Ảnh minh họa

Kể từ ngày 18/7, các địa phương trong tỉnh tạm dừng thực hiện công tác cán bộ đối với các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có văn bản, chủ trương mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, việc tạm dừng không áp dụng đối với các trường hợp sắp xếp cơ sở giáo dục theo chủ trương của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời không áp dụng đối với các trường hợp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định để phục vụ công tác cán bộ chung của tỉnh. Đối với những trường hợp đã hoàn thành quy trình công tác cán bộ trước ngày 18/7, Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết sẽ được bảo lưu kết quả cho đến khi có chủ trương mới.

Theo công văn trên, Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh đối với các chỉ tiêu biên chế không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý kể từ ngày 18/7 đến khi hoàn thành công tác giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Riêng các trường hợp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp nhận trước ngày 18/7 vẫn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức.

Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đúng các nội dung của công văn, bảo đảm thống nhất trong công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #công tác cán bộ #công chức #viên chức #tuyển dụng

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