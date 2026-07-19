17 người thương vong do mưa lũ, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng

TPO - Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai đang hứng chịu đợt mưa lũ khốc liệt khiến 8 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Thiệt hại ước tính trên 255 tỷ đồng. Tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn trong hai ngày tới.

Lai Châu là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này. Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến nước sông, suối duy trì ở mức cao. Sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.

Riêng tại xã Mường Than, cơn lũ quét, lũ ống tràn qua đã để lại thiệt hại hết sức nặng nề. Tất cả 17 trường hợp gồm 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương đều tại địa phương này.

Bốn trường hợp thiệt mạng đều là những người trẻ tuổi, trong đó người trẻ nhất sinh năm 2016, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1994.

Bốn trường hợp đến nay còn mất tích là chị Lường Thị Xương sinh năm 1981, bà Đỗ Thị Hoa sinh năm 1972, bà Nguyễn Thị Mai sinh năm 1958 và cháu Phạm Bảo Châm, sinh năm 2015, đều trú tại bản Chít, xã Mường Than.

Công an tỉnh Điện Biên giải cứu người dân bị mắc kẹt do lũ quét tại xã Mường Than.

Lũ quét, lũ ống cũng để lại thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu, đường sá và các công trình công cộng. Trong đó Lai Châu có 18 ngôi nhà sập hoàn toàn, 27 nhà bị hư hỏng và 45 nhà bị ngập. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính 190 tỷ đồng, riêng tại Mường Than là 120 tỷ đồng.

Sơn La cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ lần này, chủ yếu liên quan đến nhà ở, tài sản, hoa màu và hạ tầng công cộng với ước tính thiệt hại khoảng 40,6 tỷ đồng.

Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi. Địa phương này có 66 nhà bị hư hỏng, phải di dời 224 nhà, thiệt hại về hoa màu khá lớn. Tổng thiệt hại ước tính của địa phương khoảng 19 tỷ đồng.

Điện Biên cũng hứng chịu thiệt hại do mưa lớn cả về nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng, giao thông với ước tính thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Video giải cứu người dân mắc kẹt do mưa lũ tại Lai Châu.

Đáng lưu ý, tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Đêm qua và sáng nay (19/7), Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/7 đến 8h ngày 19/7 có nơi trên 70mm như tại trạm Thượng Sơn (Tuyên Quang) 130.6mm, Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) 82.8mm, Trung Lèng Hồ (Lào Cai) 79.6mm.

Dự báo từ ngày 19/7 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Nhận định xa hơn, ngày và đêm 20/7, khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 100mm, từ ngày 21/7, mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 19-20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.