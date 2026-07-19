Truy đuổi nhầm người trên phố khi mang hung khí đi tìm đối thủ

TPO - Chỉ vì nhầm nhóm người đi đường là ‘đối thủ’ trên mạng xã hội, hơn 10 thanh thiếu niên mang theo hung khí, lái ô tô và xe máy rượt đuổi, lạng lách, vượt đèn đỏ trên tuyến đường 72m (Nghệ An).

Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đã triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí truy đuổi nhau trên đường 72m (đoạn Vinh - Cửa Lò).

Trước đó, tối 11/7, chỉ từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, Ngô Trung Hiếu (SN 2006, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) cùng 4 người bạn chuẩn bị hung khí, điều khiển ô tô đến tuyến đường 72m để tìm người giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại đây, nhóm của Hiếu bắt gặp 7 thanh thiếu niên đi trên hai xe máy, do Nguyễn Hoàng Lê Anh (SN 2008) và Nguyễn Hữu Danh (SN 2010, cùng trú xã Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển. Dù không hề quen biết hay có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Hiếu vẫn nhầm đây là "đối thủ" nên tăng ga ô tô truy đuổi.

Trong lúc rượt đuổi, cả hai nhóm điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi liên tục và vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhanh chóng xác minh, triệu tập và bắt giữ 11 đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ án.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo cơ quan chức năng, đây đều là các đối tượng còn rất trẻ, có hành vi bồng bột, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.