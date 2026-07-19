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Pháp luật

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Bị khởi tố vì giao xe máy cho con 15 tuổi điều khiển, gây tai nạn chết người

Viết Hà

TPO - Biết rõ con trai mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định nhưng vẫn giao xe mô tô cho sử dụng rồi gây tai nạn chết người, một người mẹ ở Phú Thọ đã bị khởi tố.

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Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát viên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon.

Theo đó, ngày 19/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon (SN 1988, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo tài liệu điều tra, ngày 2/5, Bùi Thị Thon đã đồng ý giao xe mô tô của mình cho con trai là B.T.T. (SN 2010) sử dụng, mặc dù biết rõ T. chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3/5, B.T.T. điều khiển xe mô tô chở theo bạn là B.A.Đ. (SN 2010), lưu thông trên tuyến C, đoạn qua xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa. Thời điểm này trời mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế.

Tuy nhiên, T. không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn mà tiếp tục điều khiển phương tiện, khiến xe lao xuống rãnh nước bên phải theo hướng di chuyển, cả hai bị hất văng xuống taluy âm ven đường.

Hậu quả, B.A.Đ. bị chấn thương sọ não. Dù được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Cơ quan Công an khuyến cáo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy hoặc các phương tiện cơ giới cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đồng thời, phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Viết Hà
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