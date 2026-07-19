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Pháp luật

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6 đường dây cá độ World Cup bị triệt phá

Phạm Trường - Thu Hiền

TPO - 6 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An triệt phá.

Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa triệt phá thành công 4 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan.

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Đối tượng Nguyễn Sơn Tùng và các đối tượng khác.

Theo công an, các đường dây hoạt động theo mô hình đại lý nhiều cấp, có sự móc nối giữa các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành và cả nước ngoài. Tiền cá cược được quy đổi từ USD hoặc điểm ảo sang tiền Việt với tỷ giá từ 35.000-100.000 đồng/USD, khiến số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Giữa tháng 7, Vũ Văn Phương (trú phường Nguyệt Viên) mua tài khoản Member từ Nguyễn Đăng Thành (TP.HCM) để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Thế Nam là người cung cấp tài khoản cho Thành, đồng thời móc nối với một đối tượng ở Australia qua ứng dụng Telegram để lấy tài khoản cá độ và hưởng hoa hồng.

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Đối tượng Trần Công Hậu khai nhận tại cơ quan điều tra.

Tiếp đó, lực lượng chức năng triệt phá đường dây do Đinh Viết Hoàng và Huỳnh Tấn Tài (TP. Huế) điều hành. Các đối tượng thiết lập 11 tài khoản đại lý cấp 2, chia thành nhiều tài khoản cấp dưới với hạn mức lên tới 10.000 USD, sau đó lôi kéo nhiều người tại Thanh Hóa tham gia cá độ.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt xóa đường dây do Nguyễn Thiện Bình cầm đầu. Bình mua tài khoản cấp "Agent" trên các website cá độ, sau đó cấp lại tài khoản Member cho các con bạc với hạn mức từ 300 đến 2.000 USD/ngày để tham gia cá cược các trận đấu World Cup.

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Đối tượng Vũ Văn Phương và các đối tượng trong đường dây.

Đến ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá đường dây cá độ do Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh (phường Hạc Thành) cầm đầu.

Bước đầu, công an xác định 8 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong chuyên án này. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

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Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cũng trong ngày 19/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá 2 nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, bắt giữ 13 đối tượng, làm rõ số tiền giao dịch hơn 6,6 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình từ đầu tháng 6/2026, lực lượng Công an phát hiện hai nhóm đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố khác. Các đường dây này hoạt động khép kín, sử dụng nhiều tài khoản cá độ được cấp từ nước ngoài, chia nhỏ thành các tài khoản cấp dưới để tổ chức cho người chơi tham gia cá cược.

Đáng chú ý, những người tham gia đường dây thuộc nhiều thành phần khác nhau, từ các đối tượng có tiền án, tiền sự đến giáo viên và nhiều người có quan hệ họ hàng.

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với công an các địa phương trong và ngoài tỉnh đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 13 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quý Cường (SN 1989, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (SN 1979, trú xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) là hai đối tượng cầm đầu các đường dây.

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Công an lấy lời khai 1 đối tượng.

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng tài khoản tổng cá độ do nước ngoài cấp để phân chia thành nhiều tài khoản nhỏ, giao cho các "đại lý" trong nước tổ chức cá cược bóng đá qua mạng. Chỉ tính từ khi vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh (ngày 11/6) đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền giao dịch của hai đường dây đã vượt 6,6 tỷ đồng.

Phạm Trường - Thu Hiền
#cá độ #World Cup #Thanh Hóa #đánh bạc #đường dây cá độ #công an #tội phạm

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