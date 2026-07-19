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Pháp luật

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Mang búa lao vào cướp tiệm vàng giữa chợ

Xuân Lương - Nhật Huy

TPO - Mang theo búa xông vào tiệm vàng ở chợ trung tâm xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), đập vỡ tủ kính cướp 5 sợi dây chuyền rồi bỏ chạy, người đàn ông bị chủ tiệm cùng người thân và lực lượng công an xã bắt giữ ngay tại hiện trường.

Theo thông tin từ Công an xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), khoảng 18h ngày 18/7, ông L.V.M. - chủ tiệm vàng M.V.P tại chợ trung tâm xã Mỹ Tú, đang chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông đeo khẩu trang đi xe máy đến, yêu cầu chủ tiệm khoan đóng cửa để vào xem hàng.

Sau khi bước vào bên trong, người khách bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy 5 sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

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Người dân cùng chủ tiệm vàng khống chế, bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng.

Khi tên cướp chạy đến cửa tiệm đã bị cha con ông M. cùng người con dâu lao vào khống chế. Đúng lúc đó, tổ tuần tra của Công an xã Mỹ Tú làm nhiệm vụ gần hiện trường đã tới hỗ trợ, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, kẻ cướp vàng là Lê Trí Hiếu (SN 1985, ngụ xã Mỹ Tú).

Hiếu chưa có tiền án, tiền sự. Hằng ngày, Hiếu phụ vợ bán cà phê tại khu vực gần tiệm vàng trên.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai do nợ nhiều người nhưng không còn khả năng trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước khi gây án, Hiếu dùng túi nilon màu đen che kín biển số xe máy, mang theo một cây búa, túi xách, đeo khẩu trang che mặt để vào tiệm vàng.

Năm sợi dây chuyền vàng Hiếu cướp được trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Mỹ Tú đang tạm giữ Lê Trí Hiếu để tiếp tục điều tra.

Xuân Lương - Nhật Huy
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