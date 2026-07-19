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Pháp luật

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Hà Nội: Bị phát hiện trộm xe máy, sau va chạm giao thông

Thanh Hà

TPO - Một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô trên đường Khuất Duy Tiến đã dẫn đến diễn biến bất ngờ khi lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện và phát hiện chiếc xe máy không gắn biển kiểm soát là tang vật của một vụ trộm cắp xảy ra chỉ vài giờ trước đó trên địa bàn Hà Nội.

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Đối tượng Lâm (dấu X) tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, sự việc kể trên xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 19/7, tại đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do đại úy Trịnh Quốc Tuấn làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển thì nhận được tin báo của Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội về vụ va chạm giao thông giữa một xe máy và một ô tô xảy ra trước số 120 Khuất Duy Tiến.

Ngay lập tức, tổ công tác đã cử thiếu tá Đỗ Trường Giang trực tiếp đến hiện trường để giải quyết.

Tại hiện trường, thiếu tá Giang xác định vụ việc liên quan đến hai phương tiện gồm xe ô tô VinFast VF5 biển kiểm soát 18H-059.XX do anh Đỗ Thành L. (SN 1997, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển và xe máy Honda Vision không gắn biển kiểm soát do Đỗ Huy Lâm (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong cốp xe máy có một biển kiểm soát 29H2-233.25. Đấu tranh tại chỗ, Lâm khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp chiếc xe máy vào sáng cùng ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội đưa đối tượng cùng tang vật về Công an phường Thanh Xuân để tiếp tục xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định được chủ sở hữu chiếc xe máy, đồng thời làm rõ địa điểm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thuộc địa bàn phường Định Công. Ngay trong chiều cùng ngày, Công an phường Thanh Xuân đã mời chủ phương tiện đến làm việc.

Hiện Công an phường Thanh Xuân đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
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