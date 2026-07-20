Ronaldo và Ronaldinho xuất hiện gây ngỡ ngàng ở trận chung kết

TPO - Hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo và Ronaldinho gây bất ngờ khi cùng Madonna tham gia màn trình diễn đặc biệt ở trận chung kết World Cup 2026.

Chung kết World Cup 2026 càng trở nên đặc biệt khi 80.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với dàn sao đình đám.

Chương trình biểu diễn giữa giờ (Halftime show) gây bất ngờ từ phút đầu khi nữ hoàng nhạc pop Madonna trình diễn ca khúc đình đám Music.

Bức ảnh của Ronaldo, Ronaldinho và Madonna ở trận chung kết World Cup gây sốt. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo Nazário và Ronaldinho chắc hẳn trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất ở show diễn kéo dài 11 phút. Phần mở đầu được ghi hình sẵn tại một sân trượt patin, Madonna tiến vào sân vận động trên một chiếc xe địa hình do Ronaldo và Ronaldinho cầm lái.

Ronaldo và Ronaldinho tiến ra sân trong trang phục màu vàng và xanh dương, nhận được những tràng pháo tay và tiếng hò reo từ khán đài chật kín khán giả. Màn trình diễn với hai nhân vật cameo đặc biệt khiến cả sân vận động vỡ òa.

Trên sóng ITV Sport, cựu danh thủ Ian Wright hài hước nhận xét rằng: "Bộ đồ thể thao của Ronaldinho trông rộng thùng thình".

Ở trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), bức ảnh của Ronaldo, Ronaldinho và Madonna nhận được hàng trăm bình luận chỉ sau vài phút đăng tải. Hầu hết khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với hai huyền thoại sân cỏ.

Ronaldinho và Ronaldo "béo" nhiều lần xuất hiện tại khán đài trong các trận đấu ở World Cup 2026. Khoảnh khắc hội ngộ của họ cùng Kaka, Cafu và Rivaldo tại khu vực VIP để cổ vũ cho tuyển Brazil gây sốt từng trên mạng xã hội.

Ronaldo Nazário sinh năm 1976 và được xem là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, từng hai lần vô địch World Cup cùng Brazil. Trong khi đó,

Ronaldinho được coi là một trong những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân xuất sắc nhất mọi thời đại, hai lần được FIFA bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (2004, 2005).

Dàn sao đẳng cấp thế giới hội ngộ ở World Cup.

Sau màn xuất hiện của hai cựu danh thủ, nhạc trưởng người Venezuela Gustavo Dudamel dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng trình diễn Seven Nation Army của The White Stripes.

Ngay sau đó, nhóm nhạc BTS khuấy động bầu không khí bằng bản hit Dynamite. Show diễn tiếp tục gây chú ý với phần thể hiện của hai diễn viên Jason Sudeikis và Brendan Hunt, ca sĩ Justin Bieber, Shakira và Burna Boy.

Chương trình khép lại bằng màn đồng ca của các học sinh tiểu học đến từ Staten Island.