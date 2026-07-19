Đề xuất hành trình du lịch concert 48 giờ ở Hà Nội

TPO - Trong bối cảnh kinh tế "trải nghiệm" ngày càng lên ngôi, âm nhạc không còn chỉ là sản phẩm giải trí. Với chiến lược phù hợp, concert không chỉ bán một đêm cảm xúc mà có thể mở ra một kỳ nghỉ ngắn. Chỉ vài giờ thưởng thức âm nhạc trực tiếp cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một hành trình kéo dài nhiều ngày, mang lại nhiều giá trị hơn cho cả du khách lẫn điểm đến.

Một sự kiện âm nhạc định hình cả chuyến đi

Theo Báo cáo xu hướng Du lịch 2025 (Travel Trends 2025) của nền tảng Booking, các nội dung liên quan đến văn hóa đang trực tiếp tác động mạnh mẽ đến ý định du lịch của du khách.

62% du khách Việt cho biết họ đã đi du lịch trong năm 2024 để tham dự một sự kiện như concert. Trong khi 38% số người được hỏi xem âm nhạc và lễ hội là yếu tố quan trọng khi chọn điểm đến.

Dữ liệu tìm kiếm của Traveloka cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh vào thời điểm diễn ra các sự kiện âm nhạc lớn.

Giới trẻ sẵn sàng chi trả cao cho những chuyến du lịch gắn với sự kiện âm nhạc. Ảnh: Tiền Phong.

Khi BTS mang Arirang World Tour đến Bangkok, lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Thái Lan tăng gần gấp 8 lần so với thông thường. Một tuần sau đó, các đêm diễn tại Kuala Lumpur tiếp tục tạo nên làn sóng du lịch mới, khi lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Malaysia tăng khoảng 4 lần.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận khi The Weeknd mang tour diễn After Hours Til Dawn đến Singapore và Bangkok. Lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến cả hai điểm đến này đều tăng gần gấp 4 lần so với mức thông thường.

Tất cả đều phản ánh một xu hướng rõ nét. Chỉ một sự kiện âm nhạc cũng có thể định hình lại cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi, bất kể concert được tổ chức trong nước hay ở nước ngoài.

Năm qua, thị trường concert ở Việt Nam có nhiều chuyển biến sôi động với loạt sự kiện biểu diễn quy mô lớn của cả thần tượng nội địa lẫn sao quốc tế. Chuỗi concert như Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi với hàng chục buổi biểu diễn tại Hà Nội, TPHCM tạo nên một cơn sốt concert trên toàn quốc.

Trong khi đó, dàn sao như Hà Anh Tuấn, Quang Hùng MasterD, Hieuthuhai cũng tạo bầu không khí âm nhạc sống động và kéo hàng chục nghìn khán giả tới những địa phương như Đà Lạt, Ninh Bình, Hạ Long, Hội An.

Với 100.000 khán giả trong hai đêm diễn tại Ocean Park cuối năm 2025, Hà Nội trở thành điểm dừng có lượng người tham dự đông thứ hai trong toàn bộ tour lưu diễn thế giới 2025 của G-Dragon.

Đêm nhạc có Hà Anh Tuấn, Binz kéo hàng chục nghìn khán giả về Ninh Bình, cùng tham gia hoạt động gắn với bảo tồn di sản ở địa phương.

Hà Nội trở thành điểm sáng nổi bật trong toàn bộ chuyến lưu diễn, khiến cộng đồng fan quốc tế ngưỡng mộ.

Tiếp nối thành công đó, theo dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, concert của Big Bang tại Hà Nội khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn 4 lần so với thông thường, trong khi concert còn 3 tháng nữa mới diễn ra.

Khảo sát từ thời điểm đầu tháng 7, một số khách sạn, homestay và cơ sở lưu trú quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình cũng ghi nhận tình trạng hết phòng trong khoảng thời gian từ 23-25/10.

Chị Nguyễn Phương Thảo - người hâm mộ của nhóm Big Bang - cho biết từ tối 11/6, khách sạn lớn ngay sát khu vực sân Mỹ Đình là Sheraton Hanoi West đã báo hết phòng.

Concert của Big Bang tại những thành phố khác trong tour lưu diễn như Jakarta (Indonesia), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) cũng chứng kiến tình trạng "cháy" phòng khách sạn.

Từ xu hướng ngắn hạn thành động lực tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam liên tục đón các concert quy mô lớn, du lịch âm nhạc đang mở ra cơ hội để ngành du lịch bứt phá nếu biết tận dụng đúng thời điểm.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy - Giám đốc quốc gia của nền tảng công nghệ du lịch tích hợp Traveloka - khẳng định đơn vị này đang chứng kiến du lịch âm nhạc trở thành một trong những động lực quan trọng định hình cách du khách trẻ Việt Nam lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Ngày càng nhiều người sẵn sàng xây dựng cả một hành trình xoay quanh các sự kiện âm nhạc trực tiếp diễn ra trong khu vực. Điều đáng chú ý là nhu cầu này đã bắt đầu thể hiện rõ qua dữ liệu tìm kiếm của nền tảng từ nhiều tuần trước khi concert diễn ra.

Điều Việt Nam cần hướng tới không phải chỉ là đưa nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn mà là xây dựng hệ sinh thái du lịch âm nhạc. Ảnh: Tiền Phong.

"Điều đó tạo điều kiện để chúng tôi có thể hỗ trợ người hâm mộ lên kế hoạch cho chuyến đi một cách trọn vẹn, đồng thời giúp các điểm đến và đối tác du lịch chuẩn bị tốt hơn cho làn sóng du khách", bà Thy chia sẻ.

Điều đáng chú ý là concert không còn là điểm kết thúc của chuyến đi. Người hâm mộ ngày càng có xu hướng lên kế hoạch sớm hơn, lưu trú lâu hơn và kết hợp việc tham dự sự kiện với khám phá ẩm thực, mua sắm, tham quan cũng như trải nghiệm văn hóa địa phương.

Chỉ vài giờ thưởng thức âm nhạc trực tiếp cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một hành trình kéo dài nhiều ngày, mang lại nhiều giá trị hơn cho cả du khách lẫn điểm đến.

Khi trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định du lịch, du lịch âm nhạc đang chuyển mình từ một xu hướng ngắn hạn thành động lực tăng trưởng bền vững.

Chuyên gia cũng cho rằng với lợi thế về kết nối hàng không cùng lịch sự kiện ngày càng sôi động, Đông Nam Á đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt xu hướng này, trong đó du khách Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong thúc đẩy làn sóng du lịch xuyên biên giới.

Trong làn sóng đó, điều Việt Nam cần hướng tới không phải chỉ là đưa nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn mà là xây dựng hệ sinh thái du lịch âm nhạc.

Điều này đồng nghĩa với việc kết nối giữa đơn vị tổ chức concert, hãng hàng không, khách sạn, công ty lữ hành và chính quyền địa phương. Chúng ta không chỉ bán vé concert mà còn phải "bán" cả điểm đến.

Đề xuất hành trình 48 giờ xoay quanh concert

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietluxtour - khẳng định du lịch concert không còn là một nhu cầu ngách, mà đang dần trở thành một động lực lựa chọn điểm đến.

Với nhóm khách trẻ và khách có khả năng chi trả, vé xem biểu diễn là lý do khởi hành. Ẩm thực, lưu trú, mua sắm và trải nghiệm địa phương mới quyết định tổng giá trị chuyến đi.

Concert không chỉ bán một đêm cảm xúc mà có thể mở ra một kỳ nghỉ ngắn, thậm chí dài hơn 3 ngày 2 đêm. Cơ hội của doanh nghiệp lữ hành là biến “người đi xem” thành “du khách”, nhưng phải làm bằng trải nghiệm thật, không chỉ lắp ghép cơ học vé máy bay và phòng khách sạn.

Bà Bảo Thu cho rằng muốn giữ chân du khách, Hà Nội cần thiết kế một hành trình 48 giờ quanh concert, thay vì xem sự kiện như một hoạt động tách rời.

Trước giờ diễn có thể là phố cổ, cà phê, ẩm thực và mua sắm, sau đêm diễn là các tuyến dịch vụ đêm an toàn; ngày kế tiếp là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, bảo tàng hoặc hành trình ngoại thành.

"Ba điều kiện có tính quyết định là giao thông sau sự kiện phải thông suốt, thông tin dịch vụ phải tập trung và đa ngôn ngữ, các điểm tham quan, nhà hàng, trung tâm mua sắm cần có khung giờ và ưu đãi phù hợp với lịch diễn.

Thị trường concert ở Việt Nam có nhiều chuyển biến sôi động với loạt sự kiện biểu diễn quy mô lớn của cả thần tượng nội địa lẫn sao quốc tế. Ảnh: Tiền Phong.

Thành phố cũng có thể triển khai tích hợp phương tiện công cộng, điểm tham quan và ưu đãi dịch vụ trong 48-72 giờ", bà Bảo Thu nhận định.

Theo chuyên gia, thước đo thành công không nên dừng ở tỷ lệ lấp đầy sân vận động, mà cần tính thêm số đêm lưu trú, mức chi tiêu bình quân và tỷ lệ khách quay lại.

Đó mới là cách chuyển một sự kiện lớn thành tài sản du lịch dài hạn.

Nếu chỉ bán vé, thành phố mới thu được giá trị tại “cửa sân khấu”, trong khi phần chi tiêu lớn hơn có thể nằm ngoài sân vận động, đó là hàng không, đường sắt, khách sạn, ăn uống, vận chuyển, mua sắm, điểm tham quan, sản phẩm sáng tạo và lao động phục vụ sự kiện.

Để doanh thu lan tỏa, cần kết nối theo chuỗi, theo chuyên gia, ban tổ chức sự kiện cần chủ động công bố lịch sớm, địa phương lấy đó làm cơ sở xây bản đồ trải nghiệm, doanh nghiệp lữ hành đóng gói sản phẩm, hàng không, khách sạn và điểm tham quan cùng chia sẻ dữ liệu nhu cầu, chính sách giá và năng lực phục vụ.

Quy trình này chính là chìa khóa quan trọng để làn sóng du lịch concert tiếp tục bùng nổ.