Siêu show chưa từng có khiến chung kết World Cup 2026 gây tranh cãi

TPO - Chương trình biểu diễn giữa hai hiệp quy tụ Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS và nhiều ngôi sao được chờ đợi trước trận chung kết World Cup 2026. FIFA gây tranh luận với khoảng kéo dài gần 30 phút, biến trận đấu lớn nhất hành tinh thành "Super Bowl của bóng đá".

Một ngày trước trận chung kết World Cup 2026, Justin Bieber xuất hiện tại Fanatics Fest ở New York. Nam ca sĩ 32 tuổi gây chú ý khi cởi áo, khoe thân hình săn chắc, đầy hình xăm và trình diễn loạt ca khúc, trong đó có bản hit YUKON.

Màn xuất hiện càng làm nóng sự chờ đợi dành cho Bieber trước khi anh bước lên một trong những sân khấu được chú ý nhất cuối tuần này.

Bieber dự kiến cùng Madonna, Shakira, BTS và nhiều tên tuổi biểu diễn trong chương trình giữa hai hiệp trận chung kết World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên FIFA đưa một halftime show quy mô lớn vào trận đấu quyết định chức vô địch thế giới.

Siêu show chưa từng có trong lịch sử World Cup

Lần đầu trong lịch sử World Cup, FIFA tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc quy mô lớn giữa hai hiệp trong trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha tại New York/New Jersey Stadium.

Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, nhạc trưởng Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng thiếu nhi PS22 Chorus cùng Coldplay tham gia biểu diễn. Sự kiện gắn với FIFA Global Citizen Education Fund, sáng kiến đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên thế giới.

Ý tưởng về halftime show tại chung kết World Cup được hình thành từ World Cup 2022. Theo Wired, Chris Martin từng trao đổi với Hugh Evans, CEO Global Citizen, về khả năng đưa mô hình biểu diễn giữa giờ vào trận đấu lớn nhất hành tinh. Ý tưởng sau đó nhận được sự quan tâm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và trở thành hiện thực bốn năm sau trên đất Mỹ.

Chương trình biểu diễn chính dự kiến kéo dài khoảng 11 phút. Nhà sản xuất Lee Rolontz cho biết thời lượng ngắn buộc ê-kíp chia tiết mục thành nhiều phần, mỗi nghệ sĩ chỉ có thời gian xuất hiện hạn chế.

Justin Bieber xuất hiện trong show diễn ở New York, trước khi tham gia biểu diễn ở chung kết World Cup.

Thách thức lớn hơn nằm ở việc dựng và tháo sân khấu trong thời gian tối thiểu, đồng thời bảo vệ mặt cỏ cho hiệp hai. Ê-kíp sản xuất tham vấn các chuyên gia phụ trách mặt sân của FIFA và cả chuyên gia từ NFL. Sân cỏ được bảo vệ trong thời gian biểu diễn, trong khi thiết bị sân khấu và máy quay được thiết kế để hạn chế tác động lên bề mặt thi đấu. Mục tiêu là chỉ mất vài phút đưa toàn bộ hệ thống vào và ra khỏi sân.

Chính quá trình này làm nảy sinh tranh luận. Khi cộng thời gian chuẩn bị, 11 phút biểu diễn và tháo dỡ thiết bị, tổng thời gian gián đoạn có thể kéo dài 25-30 phút.

Guardian trước đó cho biết một số đơn vị nắm bản quyền truyền hình không hài lòng khi FIFA chậm cung cấp thông tin chính xác về thời lượng. Với các đài truyền hình, khoảng nghỉ kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến lịch phát sóng và kế hoạch quảng cáo.

Mô hình mới nhanh chóng được so sánh với Super Bowl, nơi halftime show từ lâu trở thành một sản phẩm giải trí có sức hút độc lập với trận đấu.

Sự so sánh càng đáng chú ý khi World Cup 2026 chủ yếu diễn ra tại Mỹ. Từ việc mở rộng lên 48 đội, 104 trận đến tăng các hoạt động giải trí, FIFA đang đưa World Cup tiến gần mô hình "mega-event", không chỉ bán 90 phút bóng đá mà còn khai thác toàn bộ trải nghiệm xung quanh trận đấu.

Tranh cãi 30 phút nghỉ giữa hiệp

Phía sau sự háo hức dành cho dàn sao biểu diễn là cuộc tranh luận dữ dội về việc trận chung kết World Cup có thể bị gián đoạn gần 30 phút giữa hai hiệp, gấp đôi thời gian nghỉ thông thường.

Theo Luật 7 của IFAB - cơ quan xây dựng Luật bóng đá - "cầu thủ được quyền nghỉ giữa hai hiệp không quá 15 phút". Thời gian nghỉ được quy định trong điều lệ giải và việc thay đổi phải tuân thủ các quy định liên quan.

Guardian cho biết BBC và ITV chuẩn bị phương án cho khoảng nghỉ ở trận chung kết kéo dài 25-30 phút. Riêng chương trình biểu diễn dự kiến chiếm khoảng 11 phút, chưa kể thời gian đưa sân khấu, thiết bị vào mặt cỏ rồi tháo dỡ trước khi hiệp hai bắt đầu.

Tại chung kết FIFA Club World Cup 2025 diễn ra trên cùng sân vận động, khoảng nghỉ giữa hai hiệp kéo dài 24 phút. Chương trình biểu diễn chủ yếu được tổ chức trên khán đài. Với sân khấu lần này được đưa xuống mặt cỏ, thời gian gián đoạn được dự báo còn dài hơn.

Tranh cãi càng lớn khi đề xuất kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp từng bị chính IFAB bác bỏ.

Năm 2021, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đề xuất nâng thời gian nghỉ tối đa từ 15 lên 25 phút. IFAB không chấp thuận, trong đó một trong những vấn đề được đặt ra là "tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ do thời gian không vận động kéo dài".

Tranh luận đặt ra là tại sao thay đổi từng gây lo ngại về sức khỏe cầu thủ lại xuất hiện ở trận đấu quan trọng nhất của bóng đá thế giới, lần này để phục vụ chương trình giải trí.

Các chuyên gia khoa học thể thao cũng cảnh báo 15 phút không phải khoảng thời gian được lựa chọn ngẫu nhiên.

Tiến sĩ Liam Harper - giảng viên cao cấp về sinh lý học tại Viện Thể thao thuộc Đại học Manchester Metropolitan - cho biết ngay cả khoảng nghỉ thông thường cũng đủ khiến nhiệt độ cơ bắp của cầu thủ giảm đáng kể.

"Chúng ta biết rằng khoảng nghỉ 15 phút giữa hai hiệp đã đủ để nhiệt độ cơ giảm trở lại gần mức nghỉ ngơi", ông Harper nói.

BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điều này đồng nghĩa cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha có thể phải thực hiện thêm quá trình khởi động ngay trong giờ nghỉ. Nhưng trong một trận chung kết World Cup, vấn đề không chỉ nằm ở việc cầu thủ được nghỉ thêm 10 hay 15 phút.

Sau 45 phút thi đấu, cầu thủ bước vào phòng thay đồ, bổ sung nước, nhận chỉ đạo chiến thuật rồi nhanh chóng trở lại sân. Việc kéo dài khoảng nghỉ lên gần 30 phút có thể khiến cơ thể "nguội", làm gián đoạn trạng thái tập trung và buộc hai đội thay đổi quy trình chuẩn bị cho hiệp hai.

Trong thông điệp quảng bá chương trình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gọi halftime show là "màn trình diễn đột phá", đồng thời khẳng định sự kiện sẽ "tôn vinh bóng đá, âm nhạc và những giá trị chung của chúng ta, tạo ra di sản vượt xa tiếng còi mãn cuộc".

Nhưng với những người phản đối, World Cup đang ngày càng mang dáng dấp của Super Bowl. Bóng bầu dục Mỹ vốn được cấu trúc với nhiều khoảng dừng và halftime show đã trở thành một phần của Super Bowl trong nhiều thập kỷ. Bóng đá lại được xây dựng trên tính liên tục, với hai hiệp 45 phút và khoảng nghỉ tối đa 15 phút.

Tranh luận càng gay gắt khi World Cup 2026 vốn đã xuất hiện nhiều khoảng dừng. FIFA áp dụng các quãng nghỉ uống nước bắt buộc kéo dài ba phút giữa mỗi hiệp trong suốt giải đấu. Dù FIFA khẳng định biện pháp nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu, một số HLV, cầu thủ và người hâm mộ cho rằng việc dừng trận đấu ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá nóng làm mất nhịp thi đấu.

Đằng sau tranh luận là bài toán thương mại khổng lồ. Càng nhiều người xem đồng nghĩa giá trị của chương trình đối với nhà tài trợ, quảng cáo và đối tác truyền hình càng lớn.

FIFA cũng có lập luận riêng. Halftime show được tổ chức cùng Global Citizen và gắn với mục tiêu gây quỹ giáo dục. FIFA Global Citizen Education Fund đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên thế giới.

Justin Bieber cho biết anh "rất biết ơn khi được tham gia chương trình biểu diễn giữa giờ này", đặc biệt khi sự kiện góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em.

Madonna cũng nhấn mạnh ý nghĩa của mục tiêu này. "Nếu không có giáo dục, trẻ em sẽ bị tước đi cơ hội ngay cả trước khi chúng có cơ hội. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được tiếp cận nền giáo dục chất lượng, bởi giáo dục mở ra những khả năng và tạo nên thay đổi lâu dài", nữ ca sĩ cho biết.

Với FIFA, đây là cơ hội biến chung kết World Cup thành sự kiện văn hóa - giải trí toàn cầu, đồng thời tận dụng sức ảnh hưởng của bóng đá cho mục tiêu xã hội. Với những người phản đối, đó là dấu hiệu trận đấu đang phải thay đổi để thích nghi với nhu cầu ngày càng lớn của ngành công nghiệp giải trí.