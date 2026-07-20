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Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (20/7), miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác, vùng núi mưa to đến rất to. Từ ngày 21-24/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng, ít mưa.

Đêm qua và sáng sớm nay (20/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo ngày và đêm nay (20/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu từ 25-28 độ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 31-33 độ.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa trong hôm nay (20/7).

Dự báo từ ngày 21-23/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện trong nhiều ngày tới.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo ngày mai, miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt, từ 22/7, nắng nóng tiếp tục ở khu vực này nhưng giảm về cường độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, ít mưa. Gió tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, ít mưa. Gió tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, ít mưa. Gió tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ mai (21/7), Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng mưa vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #lũ quét #sạt lở đất

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