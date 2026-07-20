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Bí thư Hà Nội: 'Đền ơn đáp nghĩa', 'uống nước nhớ nguồn' là mệnh lệnh từ trái tim

Trường Phong

TPO - Thăm, tặng quà các thương binh tại phường Hoàn Kiếm nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu tại phường Hoàn Kiếm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương binh: Ông Vũ Đình Hồi (sinh năm 1940), thương binh 3/4 tại địa chỉ số 30 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm; ông Trần Huy Tắn (sinh năm 1953), thương binh 1/4, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, con liệt sĩ tại địa chỉ số 159 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm.

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trân trọng tặng quà và gửi lời thăm hỏi sức khỏe, lòng tri ân sâu sắc đến các thương binh cùng gia đình.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trò chuyện với ông Vũ Đình Hồi (sinh năm 1940), thương binh 3/4 tại địa chỉ số 30 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Q.T.

Ông Trần Đức Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm chân thành và niềm cảm phục lớn lao tới các thương binh - những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại, các thương binh vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nhất quán quan điểm người có công với cách mạng là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý dân tộc Việt Nam. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

tienphong-207bthn1.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà ông Trần Huy Tắn (sinh năm 1953), thương binh 1/4, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, con liệt sĩ tại địa chỉ số 159 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Q.T.

Ông Trần Đức Thắng mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Mỗi người là một biểu tượng sinh động của ý chí, nghị lực, là minh chứng sống động về tinh thần yêu nước, bất khuất, kiên trung, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng cách mạng cho các thế hệ mai sau; đồng thời tiếp tục có những góp ý xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hoàn Kiếm nói riêng và các sở, ngành chức năng, địa phương của Thủ đô nói chung tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Trường Phong
#Bí thư Hà Nội #Trần Đức Thắng #Thương binh liệt sĩ

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