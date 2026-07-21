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Thế giới

Ả-rập Xê-út phản ứng với tuyên bố phong toả của Houthi, tuyên bố sẽ đáp trả bằng vũ lực

Bình Giang

TPO - Ả-rập Xê-út vừa lên án Houthi vì cáo buộc vương quốc này đang bao vây người dân Yemen, sau khi lực lượng thân Iran tuyên bố sẽ áp lệnh phong tỏa hàng hải với Ả-rập Xê-út.

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Tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/7, Houthi tuyên bố họ sẽ áp lệnh phong tỏa hải quân với Ả-rập Xê-út, mở ra một mặt trận tiềm tàng mới chống lại Mỹ trong cuộc chiến với Iran, gây ra mối đe doạ nữa với nguồn cung năng lượng toàn cầu và thương mại ngoài vùng Vịnh.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Houthi cho biết lực lượng này ngay lập tức "cấm vận hàng hải chống lại Ả-rập Xê-út, dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng”, để đáp trả điều mà họ gọi là "cuộc bao vây bất công và áp bức" mà Ả-rập Xê-út gây ra với Yemen.

Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út lên án cáo buộc của Houthi rằng vương quốc này đang bao vây Yemen và phong tỏa hàng hải, tuyên bố vương quốc sẽ triển khai "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ tàu của mình.

Yemen chìm trong nội chiến hơn 1 thập kỷ kể từ khi Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa, dẫn đến cuộc can thiệp quân sự do Ả-rập Xê-út dẫn đầu vào năm 2015, để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Kể từ đó, xung đột đã leo thang thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, khiến Yemen bị chia cắt giữa chính phủ do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn ở Aden và chính quyền Houthi ở thủ đô Sanaa.

Theo dữ liệu vận tải, các tàu chở hàng và tàu khác thường xuyên cập cảng Hodeidah mà Houthi kiểm soát.

Sau khi Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa, liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen ra tuyên bố cho biết sẽ đáp trả bằng vũ lực. Liên minh cũng thông báo đã bắt đầu triển khai các biện pháp bảo vệ tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb - tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ then chốt của Ả-rập Xê-út sau khi eo biển Hormuz gần như không còn hoạt động.

Trước đó, Iran đã gây sức ép buộc Houthi đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ dẫn vào biển Đỏ, nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa hoàn toàn, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm khoảng 7%, do phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Ả-rập Xê-út không thể rời khỏi khu vực.

Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng sụt giảm nguồn cung dầu mỏ do xung đột tại vùng Vịnh, vốn đã khiến lượng dầu vận chuyển trên toàn cầu giảm khoảng 10%.

Bình Giang
Theo Reuters
#Houthi #Ả-rập Xê-út #Vùng Vịnh #Biển Đỏ #Dầu mỏ

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