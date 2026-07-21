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Đắk Lắk điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Nguyễn Thảo

TPO - Ngày 21/7, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định thành lập Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk gồm 7 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm tổ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa làm tổ phó thường trực.

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Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với nhiều điểm cầu ở các xã, phường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố và trao quyết định về phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và chỉ định cán bộ giữ các chức vụ tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các xã, phường và Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, ông Trần Xuân Túc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Yên được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên.

Ông Ya Toan Ênuôl, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bà H’Giang Niê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea M’Droh được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng công bố các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao các quyết định về công tác nhân sự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng luân chuyển, chỉ định một số cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo tại xã: Ông Trần Doãn Tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Ea M’Droh; ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Tây.

Ông Đỗ Đức Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao; ông Võ Kế Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, ông Y Hương Niê, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk;

Ông Ngọ Văn Tường, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk; ông Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk và là người đại diện phụ trách chung.

Cùng với đó, nhiều cán bộ được luân chuyển, điều động về cơ sở hoặc đến nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nguyễn Thảo
#điều động #công tác #cán bộ #luân chuyển #Đắk Lắk

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