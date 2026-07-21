Biến dạng cánh tay sau 11 năm chạy thận: PhenikaaMec bảo tồn thành công cầu nối AVF

Sau 11 năm duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo, người bệnh nam 39 tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối nhập viện trong tình trạng cánh tay trái biến dạng bởi nhiều khối phình lớn trên cầu nối động - tĩnh mạch (AVF). Các túi phình ngày càng giãn to, thành mạch mỏng và căng bóng, làm tăng nguy cơ vỡ, chảy máu nghiêm trọng, đồng thời lưu lượng máu qua cầu nối tăng cao kéo dài có thể gây quá tải tim và làm nặng thêm tình trạng suy tim.

Đây là ca bệnh phức tạp vừa được TS.BS Hoàng Anh Trung - Trưởng Khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Đại học Phenikaa cùng ê-kíp phẫu thuật điều trị thành công. Không chỉ xử lý các khối phình dọa vỡ, các bác sĩ còn bảo tồn thành công cầu nối AVF đã đồng hành với người bệnh suốt 11 năm, giúp người bệnh tiếp tục lọc máu an toàn sau can thiệp.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật bảo tồn cầu nối động - tĩnh mạch (AVF) cho người bệnh chạy thận nhân tạo sau 11 năm.

Bài toán khó: Vừa xử lý các túi phình dọa vỡ, vừa giữ lại "đường sống" cho người bệnh

Theo TS.BS Hoàng Anh Trung, với người bệnh chạy thận nhân tạo, cầu nối AVF không chỉ là đường vào mạch máu mà còn là "đường sống" để duy trì lọc máu. Sau nhiều năm sử dụng, việc tạo cầu nối mới thường rất khó do hệ thống mạch máu đã dần cạn kiệt.

Vì vậy, đây là ca bệnh đặt ra bài toán điều trị phức tạp. Nếu chỉ xử lý các khối phình mà không bảo tồn được cầu nối, người bệnh có thể mất đường vào mạch máu phục vụ lọc máu. Ngược lại, nếu tiếp tục trì hoãn, các khối phình có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Sau khi thăm khám, siêu âm Doppler và đánh giá toàn diện, TS.BS Hoàng Anh Trung quyết định phẫu thuật xử lý các khối phình. Mục tiêu không chỉ loại bỏ các đoạn mạch dọa vỡ mà còn bảo tồn tối đa cầu nối AVF đang hoạt động, đồng thời giảm lưu lượng máu qua cầu nối để giảm gánh nặng cho tim, giúp người bệnh tiếp tục lọc máu an toàn sau điều trị.

Phẫu thuật kéo dài 3 giờ, xử lý toàn bộ khối phình dọa vỡ và bảo tồn cầu nối AVF sau 11 năm

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp Khoa Thận Nhân tạo - Bệnh viện Đại học Phenikaa đã xử lý thành công toàn bộ các khối phình trên cầu nối động - tĩnh mạch (AVF). Những đoạn mạch bị phình giãn, canxi hóa và dọa vỡ bất cứ lúc nào được cắt bỏ hoàn toàn, sau đó thay thế bằng đoạn mạch nhân tạo phù hợp.

Điểm đặc biệt của ca phẫu thuật là các bác sĩ đã bảo tồn tối đa phần cầu nối AVF còn hoạt động tốt, hạn chế tối đa việc hy sinh hệ thống tĩnh mạch tự thân - yếu tố quyết định giúp duy trì đường vào mạch máu đã hoạt động ổn định suốt 11 năm. Đồng thời, lưu lượng dòng máu qua cầu nối cũng được điều chỉnh phù hợp nhằm giảm gánh nặng cho tim, tạo điều kiện để người bệnh tiếp tục lọc máu an toàn và lâu dài.

Không chỉ xử lý thành công tổn thương mạch máu, ê-kíp còn tạo hình vạt da, phục hồi hình thái cánh tay, góp phần cải thiện chức năng vận động cũng như tính thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Ngay sau phẫu thuật, người bệnh được lọc máu trở lại trên chính cầu nối AVF đã được bảo tồn. Quá trình lọc máu diễn ra an toàn, cầu nối hoạt động tốt và tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định.

TS.BS Hoàng Anh Trung trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng cầu nối AVF và cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật bảo tồn đường vào mạch máu cho người bệnh.

Đừng đợi đến khi cầu nối AVF có nguy cơ vỡ mới đi khám

Theo các chuyên gia Khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Đại học Phenikaa, nhiều người bệnh chạy thận nhân tạo chủ quan khi cầu nối động - tĩnh mạch (AVF) vẫn hoạt động tốt nên trì hoãn thăm khám. Hậu quả là không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi túi phình đã lớn hoặc xuất hiện biến chứng, khiến việc can thiệp phức tạp hơn và khó bảo tồn đường vào mạch máu.

Phình giãn cầu nối AVF không chỉ gây biến dạng cánh tay mà còn có thể dẫn đến loét da, vỡ mạch, huyết khối gây tắc cầu nối hoặc suy tim do lưu lượng máu tăng cao kéo dài. Khi túi phình lớn nhanh, da căng bóng, mỏng, đau, đổi màu hoặc chảy máu, người bệnh cần đến Khoa Thận Nhân tạo - Bệnh viện Đại học Phenikaa để được thăm khám sớm.

Theo dõi định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường, lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp, từ đó bảo tồn cầu nối AVF, hạn chế biến chứng và duy trì hiệu quả lọc máu lâu dài.

Với sự dẫn dắt của TS.BS Hoàng Anh Trung - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Thận nhân tạo và quản lý đường vào mạch máu, việc can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp bảo tồn cầu nối AVF và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.