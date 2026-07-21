Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran tuyên bố 'đêm đen tối' cho phòng không Mỹ, tập kích 3 căn cứ ở Kuwait

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công nhiều hệ thống radar, phòng không và cơ sở liên lạc của Mỹ. Trong khi quân đội nước này khẳng định đã triển khai máy bay không người lái nhằm vào ba căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21/7 tuyên bố đã mở các đợt tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Jordan trong khuôn khổ Chiến dịch Nasr-2, trong khi quân đội Iran thông báo triển khai Chiến dịch Saeqeh bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào ba căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Theo tuyên bố của IRGC, giai đoạn mới nhất của chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và radar của Mỹ để "mở đường cho những đợt tấn công tên lửa và không quân quy mô lớn hơn".

IRGC cho biết tên lửa và máy bay không người lái đã đánh trúng một radar tầm xa, trung tâm liên lạc, hệ thống thu tín hiệu vệ tinh và radar phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Kuwait. Lực lượng này cũng tuyên bố một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 tại căn cứ không quân Ali Al-Salem bị tấn công, khiến nhiều UAV bị phá hủy hoặc hư hại.

Trong tuyên bố tiếp theo, IRGC nói đã tấn công căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở Kuwait, phá hủy radar cảnh báo sớm, radar phòng thủ tên lửa FPS-117, một hệ thống phòng không Patriot cùng các thiết bị liên lạc vệ tinh phục vụ hoạt động phòng không.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết đây là "đêm đen tối" đối với mạng lưới radar và phòng không của Mỹ trong khu vực, đồng thời cảnh báo Washington cần "chuẩn bị cho các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mạnh hơn".

Lực lượng này cũng tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar phòng thủ tên lửa tại một căn cứ của Mỹ ở Jordan và vô hiệu hoá một máy bay chiến đấu F-15 trong nhà chứa.

Trong khi đó, Văn phòng Quan hệ công chúng của Quân đội Iran cho biết giai đoạn 19 của Chiến dịch Saeqeh đã sử dụng UAV tấn công ba căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, gồm Trại Arifjan, Trại Al-Udairi và căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber.

Theo Quân đội Iran, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm khu hành chính, ăng-ten liên lạc, bãi đỗ trực thăng và khu nhà ở của binh sĩ Mỹ. Tehran cho biết các cuộc tấn công được thực hiện "để đáp trả các hành động quân sự và vi phạm các cam kết của Mỹ".

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #Mỹ #Kuwait #tấn công #phòng không #UAV #chiến dịch Nasr-2 #xung đột #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe