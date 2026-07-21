Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Công dân Trung Quốc bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào Nga

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, ba công dân Trung Quốc đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện nhằm vào vùng thủ đô Mátxcơva (Nga) từ đêm ngày 19 đến rạng sáng 20/7, giờ địa phương.

Ba người Trung Quốc này nằm trong số 10 người bị thương trong vụ tấn công.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga cho biết, hiện tại, hai người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, tình trạng của họ nhìn chung ổn định, không đe dọa đến tính mạng. Người bị thương còn lại đã được xuất viện và trở về Trung Quốc để điều trị tiếp.

Đại sứ quán đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi sự việc xảy ra, cử nhân viên đến các bệnh viện thăm hỏi, đề nghị phía Nga thực hiện mọi biện pháp cần thiết để điều trị y tế cho người bị thương, bảo vệ người và tài sản của công dân Trung Quốc tại Nga.

Đại sứ quán cũng nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Nga tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh và liên hệ kịp thời với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán trong trường hợp khẩn cấp.

Hơn 400 máy bay không người lái của Ukraine đã được phóng về phía thủ đô Mátxcơva của Nga và khu vực lân cận trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/7. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga từ trước đến nay, theo Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin.

Hầu hết các máy bay không người lái đã bị chặn lại ở xa thủ đô, trong khi 85 chiếc bị phá hủy khi áp sát Mátxcơva.

Ukraine đã tăng cường mạnh mẽ chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa trong những tuần gần đây, nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ, kho hàng, và các cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Minh Hạnh
Tân Hoa Xã
#Nga #Ukraine #công dân Trung Quốc #máy bay không người lái #Mátxcơva #Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin #Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe