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Xã hội

Thủ tướng trao quyết định về công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Luân Dũng

TPO - Chiều 21/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ đối với Bộ Nội vụ và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công. Ông Hải là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định cho ông Nguyễn Tiến Hải. ﻿(Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Hải từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, đại học chuyên ngành Kiến trúc, cử nhân Ngữ văn Anh; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết) và khóa XIV.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định cho ông Nguyễn Hoài Anh. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Hoài Anh có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm các cương vị: Phó trưởng ban, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại Lễ công bố, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của ông Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian qua; mong ông Đỗ Thanh Bình với kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua quá trình công tác ở cả Trung ương và địa phương, trên cương vị công tác mới tiếp tục phấn đấu, cố gắng và đóng góp cho sự nghiệp chung.

Luân Dũng
#Thủ tướng #công tác cán bộ #Bộ Nội vụ #Bộ Dân tộc #Nguyễn Tiến Hải #Nguyễn Hoài Anh #Quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải #Thứ trưởng thường trực Nguyễn Hoài Anh

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