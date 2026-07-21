Phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản

TPO - Chiều 21/7, tại Hội nghị triển khai chỉ thị của Ban Bí thư và giao ban công tác xuất bản năm 2026, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương chỉ đạo, phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập, thẩm định và liên kết xuất bản.

Bài học rất sâu sắc, đắt giá

Hội nghị đã nghe bà Phạm Thu Hương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 04 ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; nghe ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương báo cáo về tình hình hoạt động xuất bản và định hướng hoạt động xuất bản trong thời gian tới.

Ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu. Ảnh: Trường Phong.



Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại hội nghị, phát biểu kết luận, ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, khẳng định, sau hơn một năm thực hiện mô hình tổ chức mới, hệ thống các nhà xuất bản trực thuộc đã cơ bản ổn định tổ chức, duy trì hoạt động liên tục, bám sát tôn chỉ mục đích và hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiều đơn vị đã chủ động đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng văn hoá…

Tuy nhiên, theo ông Ngô Văn Cương, bên cạnh kết quả đạt được, cần nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế: năng lực quản trị về chuyển đổi số chưa đồng đều, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều khó khăn, việc phát triển xuất bản số mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tự chủ còn chậm. Đặc biệt, những sai phạm xảy ra trong hoạt động xuất bản gần đây là bài học rất sâu sắc, đắt giá, đòi hỏi các cấp ủy, cơ quan chủ quản và người đứng đầu mỗi nhà xuất bản cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý và kiểm soát chặt chẽ quy trình xuất bản.

Phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập

Nhấn mạnh, việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04 có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng xây dựng nền xuất bản Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, theo ông Ngô Văn Cương, tinh thần cốt lõi là phát huy tốt hơn nữa vai trò của xuất bản trong xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển văn hoá, lan toả tri thức và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia, vì vậy, việc triển khai chỉ thị không chỉ là trách nhiệm của các nhà xuất bản, mà là trách nhiệm cấp ủy, cơ quan chủ quản và cả hệ thống chính trị.

Nêu về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Ngô Văn Cương đề nghị, phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới hoạt động xuất bản. Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập, thẩm định và liên kết xuất bản. Trong hoạt động xuất bản không có chỗ cho sự chủ quan; mỗi sơ suất có thể phải trả giá rất đắt. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc với các nhà xuất bản.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trường Phong.



Thứ hai, cần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng xuất bản phẩm. Mỗi cán bộ lãnh đạo, biên tập viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Uy tín của nhà xuất bản không được đo bằng số lượng đầu sách mà trước hết được khẳng định bằng chất lượng và giá trị của từng xuất bản phẩm. Công nghệ có thể thay đổi phương thức xuất bản nhưng không thể thay đổi bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của người làm xuất bản.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động. Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu nhưng phải gắn với giữ vững tôn chỉ mục đích và bản sắc của từng nhà xuất bản. Cần chủ động ứng dụng công nghệ mới, phát triển xuất bản điện tử, mở rộng các kênh phát hành trên môi trường số, và nâng cao năng lực quản trị… Cùng với đó, tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của hệ thống nhà xuất bản; quan tâm nuôi dưỡng và phát huy văn hóa đọc trong nhân dân.

Ông Ngô Văn Cương cũng lưu ý, các cấp ủy cần chủ động kiểm tra, giám sát đối với nhà xuất bản để phát hiện, chấn chỉnh và hỗ trợ khó khăn kịp thời. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy cần có văn bản định hướng kịp thời cho các nhà xuất bản trong tình hình hiện nay.

Về một số đề xuất, kiến nghị, ông Ngô Văn Cương nêu, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy tham mưu sớm lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xuất bản. Ngoài ra, các bộ phận có trách nhiệm cũng cần tham mưu quan tâm vấn đề tài chính, vấn đề giao ban định kỳ; nghiên cứu hình thành nhóm liên kết của các nhà xuất bản…