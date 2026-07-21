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Bị phạt 40 triệu đồng vì tự ý nâng giá bán xăng

Thu Hiền

TPO - Tự ý bán xăng với giá cao hơn mức do đơn vị phân phối công bố, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc nộp lại gần 2,5 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Ngày 21/7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 đã xử phạt vi phạm hành chính Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Bình (xã Đức Châu) vì tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng không đúng quy định.

Trước đó, ngày 10/7, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Công an xã Đức Châu kiểm tra cửa hàng xăng dầu Thanh Bình.

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Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu Thanh Bình (xã Đức Châu).

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện cửa hàng niêm yết và bán xăng E10 RON95 mức 3 với giá 23.999 đồng/lít, cao hơn mức giá do Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh - đơn vị phân phối - công bố tại cùng thời điểm.

Kết quả xác minh cho thấy, hành vi vi phạm diễn ra liên tục từ ngày 26/6 đến ngày 10/7. Trong thời gian này, cửa hàng đã bán 733 lít xăng với mức giá không đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp 40 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại gần 2,5 triệu đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Thu Hiền
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