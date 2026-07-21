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Xã hội

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Tìm thấy hài cốt nữ du kích hy sinh sau 57 năm

Hòa Hội

TPO - Sau 57 năm nằm lại lòng đất mẹ, hài cốt của nữ liệt sĩ, du kích Nguyễn Thị Út (Út Móm) đã được tìm thấy tại xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ, nhờ ký ức khắc sâu của người tiểu đội phó du kích năm xưa.

Trận càn ác liệt năm 1969

Ngày 21/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) tổ chức tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út (SN 1950, quê xã Tân Hòa) tại khu vực bờ kênh Bờ Xoài, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây.

Trước đó, thương binh Trần Văn Quận (77 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) cung cấp thông tin về manh mối nơi chôn cất liệt sĩ Út. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông Quận là Tiểu đội phó Tiểu đội Du kích xã Tân Hòa, trực tiếp chiến đấu tại địa bàn Trường Long Tây.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út.

Nhớ lại ký ức năm xưa, ông Quận xúc động kể, sáng một ngày tháng 8/1969, máy bay địch bất ngờ đổ quân đi càn tại khu vực vàm Chệt Thợ (xã Trường Long Tây). Khoảng 5 chiếc máy bay quần thảo, trút đạn xối xả vào các chòi canh ngoài đồng của lực lượng ta.

“Lúc đó, trong chòi chỉ có 3 người gồm cô Trần Thị Thơ (SN 1948), chú Hai Ẩn và cô Út. Đạn địch bắn rát, chú Hai Ẩn bị thương gãy chân, còn cô Nguyễn Thị Út đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 19 tuổi. Ở chòi bên cạnh, tôi cũng bị thương do hỏa lực địch”, thương binh Trần Văn Quận nhớ lại.

Sau trận càn ác liệt, đồng chí Mười Kê - cán bộ ấp thời bấy giờ, đã bí mật mang thi hài của chị Út đi an táng tạm thời tại khu đất của gia đình ông Năm Nhung, bên bờ kênh Bờ Xoài (ấp Trường Thọ ngày nay).

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Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út, hy sinh năm 1969 tại xã Trường Long Tây.

Đưa chị về với đồng đội

Tiếp nhận thông tin từ thương binh Trần Văn Quận cùng các nhân chứng, Ban CHQS xã Trường Long Tây và Bộ CHQS TP. Cần Thơ đã nhanh chóng phối hợp, rà soát hồ sơ, đối chiếu danh sách liệt sĩ, tiến hành khoanh vùng tại khu vực đất ông Năm Nhung.

Sau hơn 3 ngày đào xới, hài cốt của nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Út được lực lượng làm nhiệm vụ của Thành đội Cần Thơ và đội K90 (Quân khu 9) tìm thấy vào sáng 21/7, tại khu đất của ông Năm Nhung, tại xã Trường Long Tây.

Thượng tá Lã Phú Huy - Đội trưởng Đội K90 (Quân khu 9) cho biết, hài cốt nữ liệt sĩ Út được bọc trong tăng võng, nằm cách mặt đất khoảng 1 mét. Hiện lực lượng chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để bốc cất và đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang an táng.

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Hài cốt nữ liệt sỹ được tìm thấy sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất mẹ.
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Hài cốt của nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Út được tìm thấy vào sáng 21/7.
Hòa Hội
#du kích #hài cốt #1969 #quy tập #Trường Long Tây #liệt sĩ #Cần Thơ

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