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Pháp luật

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Bắt tạm giam tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người chết ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Liên quan vụ cháy xe khách xảy ra trên quốc lộ 1 khiến 7 người chết, 6 người bị thương, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam tài xế Trần Thanh Hải để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Tối 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h sáng 21/7, ông Hải lái xe khách biển số 50E-447.xx (loại 24 giường nằm) của doanh nghiệp vận tải Năm Lu trên quốc lộ 1, hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM.

Khi đến Km1839+300 quốc lộ 1 (thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), do tài xế ngủ gật đã để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường.

Sau cú va chạm, phần đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến phương tiện tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe.

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Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ xe cháy tại quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai

Do cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi nên khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở.

Lúc này, tài xế cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài.

Sau khi nghe tri hô, người dân xung quanh khu vực đã ứng cứu, nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh nên còn nhiều người còn mắc kẹt. Vụ cháy khiến 7 người tử vong, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Trảng Bom sau đó chuyển lên bệnh viện Thống Nhất và Nhi đồng I TPHCM. Các nạn nhân khác được hỗ trợ kiểm tra sức khoẻ và ra về trong chiều ngày 21/7.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cùng các Sở ngành đã đến thăm động viên các nạn nhân, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#cháy xe khách #Đồng Nai #khởi tố #tài xế #vụ án #giao thông

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