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Pháp luật

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Dùng Zalo giả 'Sở Tài chính' để lừa đảo hàng tỷ đồng mua đất giá rẻ

Nguyễn Thành

TPO - Để tạo lòng tin, người phụ nữ ở Đà Nẵng sử dụng các tin nhắn Zalo mang tên "Sở Tài chính", kèm video khu đất và hình ảnh người được giới thiệu là cán bộ giải tỏa, rồi nhận 7,7 tỷ đồng của 3 bị hại với hứa hẹn mua đất giá rẻ.

Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến bị can Nguyễn Thị Lệ Hoa (1968, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, Hoa đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với những người làm công tác giải tỏa, đền bù và có thể mua các lô đất giải tỏa, tái định cư với giá rẻ. Để tạo lòng tin, Hoa quay video các khu đất, gửi hình ảnh người được giới thiệu là cán bộ giải tỏa, đền bù và chuyển các tin nhắn Zalo mang tên "Sở tài chính" trao đổi về giá đất.

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Công an thực hiện lệnh khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Lệ Hoa

Tin tưởng, bà L.T.M.D., ông T.D.H. và anh L.T.Đ. đã nhiều lần giao tiền mặt và chuyển khoản nhờ Hoa mua đất.

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2025, Nguyễn Thị Lệ Hoa đã nhận tổng cộng 7,7 tỷ đồng của 3 bị hại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện việc mua đất như cam kết mà liên tục trì hoãn, né tránh và không hoàn trả tiền, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ án, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời chào mua đất giá rẻ, đặc biệt là các trường hợp quảng cáo có "quan hệ nội bộ", "suất ưu tiên", "đất giải tỏa", "đất tái định cư" hay "đất thanh lý" không thực hiện đúng quy định pháp luật. Người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của bất động sản, xác minh thông tin tại cơ quan có thẩm quyền trước khi giao dịch để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #Lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #Ngũ Hành Sơn #Sở Tài chính

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