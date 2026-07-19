Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 3.000 người đầu tư tiền số CVX

TPO - Các công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể với hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng chục, hàng trăm lần. Tin lời, đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư, với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan triệt phá thành công đường dây tiền ảo với trên 3.000 người tham gia.

Trước đó, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Trung Hiếu

Tại Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo. Các đối tượng đã bán các gói đầu tư cổ phần số để huy động người dân tham gia với hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng trăm lần. Vì vậy, nhiều bị hại là người cao tuổi, cán bộ hưu trí đã đầu tư, góp vốn với hy vọng sinh lời.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở của các đối tượng tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng

Cơ quan điều tra xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án 326C để đấu tranh.

Kết quả xác minh xác định, đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng).

Hiếu thành lập 4 công ty, gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP; Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC); Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global) và Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education đặt tại xã An Khánh (Hà Nội).

Đối tượng Hiếu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư “đồng tiền số CVX” trên “sàn” CANVANEX.

Tuy nhiên, địa điểm hoạt động chính của các đối tượng lại đặt tại địa bàn phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Người bị hại trình báo Cơ quan Công an

Hoạt động theo mô hình đa cấp

Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; đồng thời, khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước.

Tại phường Hòa Khánh, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc. Cơ quan điều tra đã thu giữ 66 bộ máy tính, gồm hệ thống máy chủ (server) vận hành “sàn” điện tử CANVANEX, máy tính vận hành hệ thống; 2 xe ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan…

Theo khai nhận, hệ thống hoạt động như sau: Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái, tiếp đến là lãnh đạo cấp cao để điều hành, quản lý vùng, miền. Tại các địa phương sẽ thành lập các Công ty PGC và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường. Cuối cùng là các thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác.

Công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 cho nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng chục, hàng trăm lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.

Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng phạm tội

Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ. Các doanh nghiệp này thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, vinh danh thủ lĩnh, doanh nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái nhằm tạo uy tín huy động vốn. Các Công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.

Đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.