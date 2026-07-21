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Thế giới

Houthi cảnh báo các hãng vận tải tránh xa cảng Ả-rập Xê-út

Bình Giang

TPO - Nội dung email mà Houthi gửi tới các công ty vận tải cảnh báo họ không nên bốc dỡ hàng hóa tại cảng của Ả-rập Xê-út, vì những hoạt động như vậy có thể khiến tàu trở thành mục tiêu của lực lượng này “ở bất kỳ địa điểm nào”, Reuters đưa tin.

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Ảnh vệ tinh chụp eo biển Bab el Mandeb. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/7, Houthi tuyên bố cấm vận hàng hải với Ả-rập Xê-út, gây nguy cơ tạo thành một mặt trận mới trong bối cảnh Mỹ đang đối đầu với Iran. Điều này cũng làm tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng và thương mại toàn cầu, vượt ra ngoài vịnh Ba Tư.

“Mọi con tàu nào đều bị cấm bốc hoặc dỡ hàng tại hoặc từ bất kỳ cảng nào của Ả-rập Xê-út. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị quý công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm thẩm định và hết sức thận trọng trong mọi hoạt động giao dịch”, email đề ngày 20/7 nêu rõ.

Theo email do Trung tâm Điều phối hoạt động nhân đạo (HOCC) của Houthi gửi đi, quy định mới có hiệu lực từ 12h ngày 20/7.

“Bất kỳ vi phạm nào cũng sẽ khiến các tàu liên quan đối mặt với biện pháp trừng phạt. Ngoài ra, các tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công tại bất kỳ địa điểm nào nằm trong phạm vi tác chiến của Lực lượng Vũ trang Yemen”, email tuyên bố.

Nếu cửa ngõ phía nam của biển Đỏ bị phong tỏa, Ả-rập Xê-út sẽ mất đi tuyến hàng hải quan trọng để thay thế eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Lưu lượng tàu qua biển Đỏ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ khi Houthi tấn công các tàu ngoài khơi Yemen vào tháng 11/2023, liên quan đến cuộc chiến tại Dải Gaza.

HOCC là cơ quan chủ chốt được Houthi sử dụng để phát đi các cảnh báo tới ngành vận tải biển trong chiến dịch tấn công tàu thương mại giai đoạn 2023–2025. Chiến dịch này chỉ chấm dứt sau khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái.

Nguồn tin từ 1 hãng vận tải biển nhận được cảnh báo cho biết: “Chúng tôi cho rằng email này là lời nhắc nhở Houthi vẫn hiện diện và duy trì khả năng hoạt động trong khu vực”.

Bình Giang
Theo Reuters
#Houthi #Arab Saudi #Biển Đỏ #Eo biển Hormuz

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