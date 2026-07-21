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Nạn nhân nguy kịch còn lại trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc hồi phục kỳ diệu

Nhật Huy

TPO - Sau hơn một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nạn nhân nguy kịch nặng nhất trong vụ lật ca nô chở khách tại Phú Quốc đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Sáng 21/7, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thăm hỏi, động viên và trao quà cho nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô xảy ra tại vùng biển Phú Quốc hôm 11/7.

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Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (bên phải) đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên và trao quà cho nạn nhân.

Sau 8 ngày được các bác sĩ tích cực cứu chữa, du khách Ấn Độ bị thương nặng nhất, từng rơi vào trạng thái nguy kịch của vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đã qua cơn nguy kịch và có diễn biến hồi phục khả quan. Hiện du khách này đã tỉnh táo, tự thở khí phòng, các chỉ số sinh hiệu ổn định và đã được chuyển khỏi Khoa Hồi sức cấp cứu sang khu điều trị, phục hồi chức năng chuyên biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ CKII Trần Thanh Linh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, huyết áp duy trì tốt, ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Người bệnh đang được theo dõi, kết hợp vật lý trị liệu, dinh dưỡng và chăm sóc phục hồi. Nếu tiếp tục duy trì tiến triển thuận lợi, bệnh nhân có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Riêng với trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chính quyền địa phương quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, việc hỗ trợ kịp thời thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời chia sẻ khó khăn với gia đình người bị nạn trong quá trình điều trị.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island của Công ty Du lịch Minh Huy PQ chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới thì gặp nạn và bị lật trên biển. Vụ tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Vụ tai nạn có 2 trường hợp rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau thời gian điều trị tại Phú Quốc, một người phục hồi tốt đã được ra viện. Riêng trường hợp còn lại, sáng 13/7, đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị sau khi tình trạng sức khỏe tạm ổn định.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ An Giang) - thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô.

Nhật Huy
#An Giang #lật ca nô #Phú Quốc #Chủ tịch Phú Quốc #thăm hỏi #nạn nhân #Bệnh viện Chợ Rẫy

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