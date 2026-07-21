Người hùng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 chia tay bạn gái ngay trước trận chung kết

TPO - Ít ngày trước khi ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina ở chung kết World Cup 2026, Ferran Torres chia tay người mẫu, KOL Martina Hunter.

Khoảnh khắc sút tung lưới Argentina ở phút 106 trận chung kết World Cup 2026 lập tức đưa tên tuổi Ferran Torres phủ sóng truyền thông quốc tế.

Tiền đạo Barcelona không phải lựa chọn đá chính. Anh được HLV Luis de la Fuente tung vào sân từ ghế dự bị, trước khi xuất hiện đúng lúc để ghi bàn duy nhất trên sân MetLife, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ hai sau 16 năm chờ đợi.

Sau trận đấu, Torres gọi đó là bàn thắng của cả đất nước.

“Đó là bàn thắng được ghi bởi 47 triệu người. Nó không thuộc về tôi hay 26 cầu thủ trong đội. Mọi thứ được định sẵn và đó phải là bàn thắng quyết định”, tiền đạo 26 tuổi nói, theo Reuters.

Song song với chiến tích sân cỏ, đời tư của người hùng tuyển Tây Ban Nha được quan tâm. Một số tờ báo Anh và Tây Ban Nha cho biết Torres vừa kết thúc mối quan hệ ngắn ngủi với Martina Hunter ngay trong thời gian World Cup diễn ra.

Mối quan hệ chưa từng công khai

Martina Hunter tên thật là Martina Algueró, hoạt động với vai trò người mẫu, stylist và nhà sáng tạo nội dung thời trang. Cô có gần 60.000 người theo dõi trên Instagram, thường chia sẻ hình ảnh về thời trang, các chuyến du lịch và cuộc sống cá nhân.

Thông tin Torres hẹn hò Martina xuất hiện sau khi hai người được bắt gặp có mặt tại Ibiza, Tây Ban Nha. Theo cây viết giải trí Javi de Hoyos, một số khán giả gửi cho ông hình ảnh cho thấy cầu thủ Barcelona cùng Martina xuất hiện cùng địa điểm giống nhau trong cùng khoảng thời gian.

Dù vậy, Torres và Martina không đăng ảnh chung hay xác nhận quan hệ. Cách hai người giữ kín chuyện tình cảm khiến truyền thông Tây Ban Nha gọi đây là chuyện tình ngắn ngủi.

Javi de Hoyos - người đầu tiên công bố thông tin hai người tìm hiểu, cũng là người đưa tin mối quan hệ đã kết thúc. “Ferran đang độc thân. Cầu thủ chưa từng chính thức công khai mối quan hệ, nhưng đúng là chuyện tình cảm giữa họ đã kết thúc”, Javi de Hoyos nói.

Theo Hola, thông tin chia tay xuất hiện ngày 9/7, ngay trước trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Dấu hiệu rõ nhất là Torres và Martina đồng loạt hủy theo dõi nhau trên Instagram.

Phong cách gợi cảm của bạn gái người hùng tuyển Tây Ban Nha Ferran.

“Hai người bỏ theo dõi nhau trong đêm. Tôi đã trao đổi với những người thân thiết nhất của cả hai, và biết rằng họ đã chấm dứt. Ferran tiếp tục World Cup với tình trạng độc thân”, De Hoyos nói thêm.

Trong khi Ferran Torres cùng tuyển Tây Ban Nha tiến sâu tại World Cup, Martina tiếp tục du lịch cùng bạn bè. Những ngày diễn ra vòng knock-out, cô cập nhật hình ảnh từ Bali, Indonesia.

Trên Instagram, Martina đăng ảnh tại Uluwatu, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Bali. Cô không nhắc đến Torres, đội tuyển Tây Ban Nha hay trận chung kết World Cup.

Sau khi Torres ghi bàn vào lưới Argentina, Martina không gửi lời chúc mừng. Cô cũng không xuất hiện tại sân MetLife, trong khi nhiều cầu thủ Tây Ban Nha xuống sân ăn mừng cùng bạn gái, vợ và các thành viên gia đình.

Tờ The Sun mô tả Torres trải qua “biến động trong đời sống cá nhân” ngay giữa World Cup. Tuy nhiên, màn thể hiện trên sân cho thấy tiền đạo Barcelona không để vấn đề bên ngoài ảnh hưởng tới sự tập trung chuyên môn.

Anh chỉ đá chính ở trận mở màn gặp Cape Verde, sau đó chủ yếu đóng vai trò dự bị. Phải chờ đến trận đấu cuối cùng, Torres mới có khoảnh khắc quan trọng nhất.

Trước trận chung kết, không nhiều người dự đoán cầu thủ sinh năm 2000 trở thành nhân vật quyết định. Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo hay Rodri mới là những cái tên được chú ý nhiều hơn trong đội hình Tây Ban Nha.

Nhưng khi trận đấu bước sang hiệp phụ và hai đội vẫn chưa thể ghi bàn, Torres tận dụng cơ hội được trao. Pha lập công ở phút 106 vừa định đoạt chức vô địch, vừa thay đổi vị trí của anh trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

“Bàn thắng không phải điều quan trọng nhất. Lúc này, tất cả những gì tôi muốn là ôm chặt chiếc cúp”, Torres nói với truyền thông sau trận, theo FIFA.

Cột mốc lớn nhất ở tuổi 26

Trước Martina Hunter, Ferran Torres có mối quan hệ được công chúng biết đến nhiều hơn với Sira Martínez, vận động viên đua ngựa và là con gái cựu HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique.

Hai người bắt đầu hẹn hò năm 2021, thời điểm Torres còn khoác áo Manchester City. Mối quan hệ nhận được sự chú ý đặc biệt ở World Cup 2022, khi Luis Enrique vừa là HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha, vừa là cha của bạn gái Torres.

Torres và Sira chia tay vào giữa năm 2023 sau khoảng hai năm bên nhau. Truyền thông Tây Ban Nha khi đó cho biết hai người muốn tập trung cho con đường riêng. Sau khi chấm dứt mối quan hệ với Sira, Torres hiếm khi đề cập chuyện tình cảm. Thông tin anh tìm hiểu Martina Hunter chỉ xuất hiện qua những hình ảnh tại Ibiza và chưa từng được hai người chính thức xác nhận.

Ferran Torres là người hùng tuyển Tây Ban Nha.

Trái với những thay đổi trong đời sống cá nhân, sự nghiệp của Ferran Torres đang bước vào giai đoạn thành công nhất.

Tiền đạo sinh ngày 29/2/2000 trưởng thành từ học viện Valencia. Anh ra mắt đội một khi mới 17 tuổi, sau đó chuyển sang Manchester City năm 2020. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Torres giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn mùa 2020-2021.

Cuối năm 2021, Barcelona chi 55 triệu euro, chưa kể phụ phí, để đưa anh trở lại La Liga. Torres phải cạnh tranh vị trí với nhiều ngôi sao trên hàng công và có thời điểm đánh mất sự tự tin. Năm 2023, anh từng thừa nhận cảm thấy như rơi xuống “cái giếng không đáy” và phải tìm tới chuyên gia tâm lý.

Thay vì rời Barcelona, Torres kiên trì tìm lại vị trí. Khả năng chơi ở cả hai cánh lẫn trung tâm hàng công giúp anh trở thành phương án dự phòng quan trọng. Mùa 2025-2026, anh ghi 21 bàn sau 47 lần ra sân trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp.

Ở cấp độ đội tuyển, Torres ra mắt Tây Ban Nha năm 2020 và từng lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước Đức tại UEFA Nations League. Anh góp mặt trong đội hình vô địch Euro 2024 trước khi ghi bàn quyết định tại chung kết World Cup 2026.