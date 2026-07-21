Cú hích âm nhạc và show thực tế làm thay đổi cuộc chơi du lịch Gia Lai

TPO - Không chỉ mở rộng không gian phát triển từ đại ngàn đến biển xanh, Gia Lai đang thử nghiệm cách tiếp cận mới: dùng âm nhạc, chương trình thực tế và nội dung số để tạo thêm lý do cho du khách lên đường. Kết quả bước đầu của Năm Du lịch quốc gia 2026 cho thấy giải trí có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch, thay vì chỉ đóng vai trò khuấy động không khí.

Tăng trưởng vượt dự báo

Trong cách phát triển du lịch quen thuộc, nguồn lực thường được ưu tiên cho giao thông, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và các công trình phục vụ du khách. Đây là những điều kiện không thể thiếu, nhưng chưa đủ để một địa phương trở thành lựa chọn ưu tiên trên bản đồ du lịch ngày càng chật chội.

Gia Lai đang tìm câu trả lời trong thời điểm địa phương có sự thay đổi lớn về không gian phát triển. Sau sắp xếp, tỉnh có diện tích hơn 21.000 km 2, dân số trên 3,5 triệu người, trải dài từ cao nguyên Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ. Không gian mới hội tụ rừng, biển, cao nguyên bazan, sông hồ, đảo cùng hệ thống di sản lịch sử, văn hóa đa dạng.

Ở phía Tây là không gian cồng chiêng, những ngôi làng, nông trại, núi rừng và các cung đường khám phá. Phía Đông có biển, đảo, cảng biển, di sản Tây Sơn, bài chòi, hát bội và võ cổ truyền. Sự kết hợp mở ra khả năng xây dựng những hành trình liên hoàn từ đại ngàn xuống biển, từ trải nghiệm cộng đồng đến nghỉ dưỡng, văn hóa bản địa đến giải trí đương đại.

Gia Lai tăng mạnh lượng du khách đổ về tỉnh, tạo cú hích mới cho du lịch.

Không gian phát triển rộng hơn yêu cầu Gia Lai cần hệ thống sản phẩm đủ sức kết nối các vùng tài nguyên, kéo dài thời gian lưu trú và tạo dấu ấn thống nhất cho điểm đến.

Vì thế, chủ đề Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh vừa là khẩu hiệu, vừa là nỗ lực của tỉnh khi triển khai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sau sáu tháng triển khai, thị trường ghi nhận những chuyển động đáng chú ý.

Theo báo cáo của tỉnh, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 58,3% mục tiêu năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 129.300 lượt, tăng 78,6%; khách nội địa đạt hơn 8,62 triệu lượt, tăng 18,4%.

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch sáu tháng và bằng 54,3% mục tiêu cả năm. Tính bình quân, quy mô thu tương đương khoảng 2,17 triệu đồng trên mỗi lượt khách.

Tăng trưởng du lịch cũng phản ánh sang các lĩnh vực dịch vụ liên quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 108.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú và ăn uống tăng 15,1%, vận tải hành khách tăng 23,3%.

Lượng khách và doanh thu vượt tiến độ cho thấy Năm Du lịch quốc gia đã góp phần tạo nhịp tăng trưởng đáng kể. Quan trọng hơn, Gia Lai không chỉ hướng đến việc đón thêm khách mà bắt đầu quan tâm rõ hơn đến cách du khách trải nghiệm, chi tiêu và ghi nhớ điểm đến.

Cú hích để du khách đến với Gia Lai

Tài nguyên thiên nhiên là lợi thế, nhưng không còn đủ để bảo đảm sức cạnh tranh lâu dài. Nhiều địa phương có biển, núi, di sản và ẩm thực đặc trưng. Du khách cũng có thể nhìn thấy gần như toàn bộ cảnh quan của một vùng đất qua mạng xã hội trước khi quyết định đặt vé.

Điểm đến phải tạo ra nhiều hơn một danh sách địa danh để tham quan. Du khách cần hoạt động để tham gia, không gian để tương tác, câu chuyện để ghi nhớ và một lý do đủ cụ thể để lựa chọn thời điểm lên đường. Đây là phần có thể gọi là “hạ tầng mềm” của du lịch.

Nếu giao thông, khách sạn và công trình dịch vụ trả lời câu hỏi du khách đến bằng cách nào, ở đâu, “hạ tầng mềm” trả lời họ đến để làm gì. Nó bao gồm sản phẩm trải nghiệm, sự kiện, đời sống về đêm, hoạt động văn hóa, nội dung truyền thông và cách câu chuyện địa phương được chuyển tải đến công chúng.

Gia Lai đang thay đổi cuộc chơi đưa âm nhạc, chương trình giải trí gắn với du lịch.

Trong sáu tháng đầu năm, Gia Lai phát triển thêm phố ẩm thực, chợ đêm, du lịch tàu biển, Tour Café Farm, du lịch cộng đồng tại làng Mơ Hra - Đáp, các tuyến sinh thái phía Tây, chương trình cồng chiêng cuối tuần, sản phẩm trekking, nông nghiệp và trải nghiệm thiên nhiên.

Cách tiếp cận nhằm khắc phục hạn chế phổ biến của du lịch địa phương. Có tài nguyên nhưng thiếu hoạt động, có điểm tham quan nhưng chưa đủ sản phẩm để giữ khách qua đêm, có lượng người đến nhưng nguồn thu chưa lan tỏa rộng tới cộng đồng và các ngành dịch vụ.

Gia Lai bắt đầu xem giải trí đại chúng như công cụ trong quản trị và phát triển điểm đến. Đây là bước đi khác với cách quảng bá vốn thiên về phim giới thiệu phong cảnh, hội chợ xúc tiến hoặc những khẩu hiệu mang tính nhận diện.

Âm nhạc và chương trình thực tế có lợi thế kể chuyện bằng nhân vật, tình huống và cảm xúc. Thay vì chỉ nhìn thấy bãi biển, ngôi làng hay nông trại qua video quảng bá, khán giả theo dõi nghệ sĩ trực tiếp trải nghiệm địa phương. Điểm đáng chú ý là Gia Lai đang đặt truyền thông, giải trí và trải nghiệm vào cùng bài toán phát triển du lịch, thay vì xem chúng là hoạt động phụ trợ. Mỗi chương trình được kỳ vọng vừa tạo giá trị tại thời điểm tổ chức, vừa để lại nội dung, dữ liệu và mức độ nhận diện cho điểm đến.

Cách tổ chức cho thấy Gia Lai đang chuyển từ tư duy quảng bá từng hoạt động riêng lẻ sang quản trị điểm đến theo một hành trình liên tục, tạo lý do để biết đến, tạo động lực lên đường, tạo trải nghiệm tại chỗ và duy trì sự quan tâm sau chuyến đi.

Từ 70.000 khán giả đến 128 triệu lượt xem

Mega Concert Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh là phép thử rõ nét cho khả năng dùng sản phẩm giải trí quy mô lớn kích hoạt điểm đến. Chương trình diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, thu hút hơn 70.000 người dân và du khách.

Từ ngày 23-30/3, Tuần lễ khai mạc đón khoảng 600.000-650.000 lượt khách. Con số này tương đương 6,9-7,4% tổng lượng khách của cả sáu tháng đầu năm nhưng tập trung trong tám ngày.

Địa phương đón trung bình khoảng 75.000-81.250 lượt khách trong tuần khai mạc, cao hơn 55-68% so với mức bình quân toàn giai đoạn. Chênh lệch lưu lượng khách cho thấy chuỗi chương trình đã tạo ra một cao điểm du lịch rõ rệt.

Theo Socialite, Mega Concert tạo ra 39.412 lượt thảo luận, nằm trong nhóm ba sự kiện được chú ý trong tuần. Kompa xếp chương trình ở vị trí thứ tư trong 10 sự kiện thương hiệu nổi bật từ ngày 23-29/3.

Báo cáo của địa phương ghi nhận gần 3.000 tin, bài về Năm Du lịch quốc gia và các hoạt động của tỉnh trong sáu tháng. Riêng Tuần lễ khai mạc có 1.262 tin, bài, chiếm khoảng 42% tổng lượng thông tin. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV8 và kết nối với 25 đài phát thanh - truyền hình địa phương.

Mega Concert là tiền đề, Say hi rực rỡ nối dài hướng phát triển mới của Gia Lai.

Những con số cho thấy vai trò của Mega Concert không chỉ nằm ở lượng khán giả có mặt tại quảng trường. Sự kiện tạo mốc thời gian đủ rõ để công chúng chú ý đến Gia Lai, đồng thời cung cấp chất liệu cho truyền hình, báo chí và mạng xã hội. Đây cũng là cách đêm nhạc tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, kéo người đến, tạo nhu cầu dịch vụ tại chỗ và mở rộng độ phủ của điểm đến sau khi chương trình kết thúc.

Từ cú hích của Mega Concert, Say hi rực rỡ kéo dài sự lan tỏa của Gia Lai. Chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, đưa cảnh quan, văn hóa, đời sống và con người Gia Lai vào nội dung giải trí phát hành đều đặn trên nhiều nền tảng.

Sau sáu tập, Say hi rực rỡ thường xuyên nằm trong nhóm ba gameshow có lượng thảo luận cao. Tất cả các tập đều vượt một triệu lượt xem, trong khi tổng lượt xem trên các nền tảng đạt hơn 128 triệu.

Nội dung về Gia Lai và Năm Du lịch quốc gia trên YouTube, Facebook, TikTok, Threads, Instagram cùng các kênh liên quan ghi nhận hơn 21,7 triệu lượt xem và khoảng 3,3 triệu lượt theo dõi, tương tác. Những chỉ số phản ánh độ phủ lớn, dù tác động cuối cùng đến quyết định đặt tour, thời gian lưu trú và mức chi tiêu vẫn cần được đo lường trong thời gian dài hơn.

Tỉnh Gia Lai giữ vai trò xác lập định hướng, kết nối nguồn lực và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với mục tiêu phát triển điểm đến. DatVietVAC tham gia với vai trò đối tác nội dung và giải trí, kết nối một sự kiện tập trung đông người với hệ thống chương trình truyền hình, nghệ sĩ và các nền tảng phân phối số.

Sự phối hợp cho thấy quan hệ giữa địa phương và doanh nghiệp dịch chuyển từ đặt hàng chương trình riêng lẻ sang cùng thiết kế hành trình truyền thông dài hơi cho điểm đến.

Các chỉ số trên phản ánh kết quả chung của hoạt động du lịch toàn tỉnh, với sự đóng góp của nhiều chính sách, sản phẩm và sự kiện khác nhau. Giá trị của hai chương trình Mega Concert và Say hi rực rỡ được nhìn nhận ở vai trò tạo cao điểm thu hút và mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến.

Những gì diễn ra trong nửa đầu năm cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy quản trị điểm đến. Gia Lai không chỉ quảng bá những tài nguyên đang có mà bắt đầu chủ động tạo sự kiện, trải nghiệm và câu chuyện để đưa tài nguyên ấy vào đời sống đương đại.