Hai công chúa Tây Ban Nha đón nhà vô địch World Cup

TPO - Khoảng 1,8 triệu người hâm mộ phủ kín trung tâm Madrid để chào đón đội tuyển Tây Ban Nha trở về sau chức vô địch World Cup 2026. Vua Felipe VI ca ngợi chiến tích của thầy trò HLV Luis de la Fuente là một chiến thắng mang tính sử thi.

Chiến thắng mang tính sử thi

Khoảng 1,8 triệu người hâm mộ đã phủ kín các tuyến phố trung tâm Madrid tối 20/7 (theo giờ địa phương) để chào đón đội tuyển Tây Ban Nha trở về sau chức vô địch World Cup 2026.

Đây là màn ăn mừng quy mô lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha kể từ sau chức vô địch thế giới năm 2010.

Chuyến bay của nhà vô địch được hàng nghìn người theo dõi qua ứng dụng trực tuyến Flightradar24.

Đội tuyển Tây Ban Nha hạ cánh xuống sân bay Barajas ở Madrid lúc 14h30 ngày 20/7 (giờ địa phương). Ngay khi bước xuống máy bay, đội trưởng Rodri giơ cao chiếc cúp vàng World Cup, trên cổ vẫn đeo tấm huy chương vừa giành được.

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm trước khi tiến vào nhà ga số 4 - nơi hàng trăm người hâm mộ mặc áo đỏ của tuyển Tây Ban Nha và mang theo quốc kỳ đã chờ sẵn nhiều giờ để được tận mắt chứng kiến những nhà vô địch thế giới.

Điểm dừng chân đầu tiên của đội tuyển là cung điện Zarzuela, nơi Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia cùng Công chúa Leonor và Sofía tiếp đón toàn đội. Hoàng hậu Letizia mặc chiếc váy đỏ khá tương đồng với trang phục ở trận chung kết World Cup trên sân MetLife.

Theo Hola, trang phục màu đỏ tiếp tục cho thấy sự ủng hộ dành cho đội tuyển Tây Ban Nha, đồng thời giữ vẻ ngoài trang trọng thường thấy ở các thành viên hoàng gia. Trong khi đó, hai công chúa diện áo phông được thiết kế riêng với số 26 - tượng trưng cho năm tổ chức World Cup.

Vua Felipe VI ca ngợi chiến tích của thầy trò HLV Luis de la Fuente là một chiến thắng mang tính sử thi.

Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia cùng hai công chúa Leonor và Sofía trực tiếp chào đón các cầu thủ và ban huấn luyện. Ảnh: Getty.

"Đó là một đặc ân và niềm vui khi được chứng kiến các bạn thi đấu trong trận chung kết và cùng cả nước ăn mừng khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ toàn thể người dân Tây Ban Nha", Vua Felipe VI nói.

Nhà vua cũng nhắc đến hành trình đầy thử thách của đội tuyển, khẳng định các tuyển thủ đã phải chịu nhiều đau đớn, trở về với những vết bầm tím, sự mệt mỏi và cả những lời chỉ trích. Nhưng tất cả đều không đáng kể so với niềm vui khi mang cúp vàng về quê hương.

Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc trên bậc thềm cung điện, toàn đội cùng hô vang: "Vô địch, vô địch" và dành tặng thành viên hoàng gia 4 chiếc áo đấu.

Sau buổi yết kiến Hoàng gia, đội tuyển tiếp tục đến cung điện Moncloa để gặp Thủ tướng Pedro Sánchez. Chiếc cúp vàng được Nico Williams đặt trên bục trong khu vườn.

Thủ tướng Pedro Sánchez gửi lời cảm ơn đến toàn đội và ban huấn luyện vì màn trình diễn, sự nỗ lực và chiến thắng lịch sử.

Thủ tướng cũng kỳ vọng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch ở kỳ World Cup 2030 - giải đấu mà Tây Ban Nha sẽ đồng đăng cai cùng Bồ Đào Nha và Morocco.

"Chúng ta đã có hai chức vô địch. Tại sao không mơ về chức vô địch thứ ba vào năm 2030?", Thủ tướng Pedro Sanchez nói trước toàn đội.

Đáp lời, đội trưởng Rodri khẳng định: "Không có gì đẹp hơn việc giành chiến thắng vì đất nước mình. Thế hệ chúng tôi lớn lên khi chứng kiến Iker Casillas và Andrés Iniesta nâng cao cúp vàng năm 2010. Hôm nay được lặp lại khoảnh khắc ấy là điều vĩ đại nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ".

Tây Ban Nha phát hành mẫu tem riêng mừng chiến thắng

Điểm nhấn của ngày hội là cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần từ Cung điện Moncloa tới Quảng trường Plaza de Cibeles, địa điểm quen thuộc trong các lễ mừng công của thể thao Tây Ban Nha.

Bất chấp nền nhiệt khoảng 34 độ C, hàng trăm nghìn người hâm mộ vẫn đứng kín hai bên đường, nhiều người phải dùng ô để tránh nắng. Theo cơ quan chức năng, khoảng 1,8 triệu người đã tham gia dọc tuyến diễu hành.

Thị trưởng Madrid José Luis Martínez-Almeida cho biết thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến màn chào đón xứng đáng dành cho những nhà vô địch thế giới.

Ông cũng nhấn mạnh không khí ăn mừng sau chiến thắng trước Argentina diễn ra trong trật tự.

Lễ chào mừng xứng đáng dành cho đội tuyển được tổ chức tại Quảng trường Cibeles

"Dù có hàng chục nghìn người xuống đường từ tối hôm trước, thành phố hầu như không ghi nhận sự cố đáng kể nào. Điều quan trọng nhất lúc này là tổ chức một lễ chào mừng xứng đáng dành cho đội tuyển sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta", ông nói.

Xe buýt mui trần khởi hành từ Moncloa, lăn bánh giữa dòng người hâm mộ kéo dài đến quảng trường Cibeles. Dọc các đại lộ, sắc đỏ và vàng của quốc kỳ, áo đấu, khăn quàng phủ kín. Cờ phấp phới, pháo giấy rực màu cùng hàng nghìn chiếc điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc biến trung tâm Madrid thành một biển lễ hội.

Trên xe, các tuyển thủ liên tục nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, vẫy tay đáp lại tiếng reo hò không ngớt từ người hâm mộ. Nhiều món quà, khăn quàng và lá cờ được ném lên xe như lời chúc mừng dành cho những nhà vô địch.

Đây là chức vô địch World Cup bóng đá nam thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha, sau lần đăng quang tại Nam Phi năm 2010.

Khắp đất nước, hàng trăm nghìn người đã theo dõi trận chung kết tại quán bar, công viên, quảng trường, trường đấu bò và các màn hình công cộng. Báo chí Tây Ban Nha mô tả chiến thắng này là "trải nghiệm tập thể độc nhất", được tạo nên bởi một thế hệ cầu thủ trẻ, đa dạng và giàu khát vọng.

Để ghi dấu chiến tích, Tổng công ty Bưu chính Correos thông báo phát hành một mẫu tem đặc biệt màu đỏ với dòng chữ Campeones (Nhà vô địch), kèm hai ngôi sao, tượng trưng cho hai chức vô địch World Cup trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.