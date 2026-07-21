Việt Nam phấn đấu vào top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia

TPO - Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 có mục tiêu tổng quát là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa để quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành sức mạnh mềm thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa để quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành sức mạnh mềm thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Qua đó nâng cao vị thế, uy tín và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự đa dạng của nền văn minh nhân loại.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.

Chiến lược đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt ít nhất 5 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (trọng tâm là âm nhạc, điện ảnh, văn học), đồng thời hình thành và vận hành ổn định 5 Liên hoan nghệ thuật quốc tế mang thương hiệu đặc trưng của các địa phương trọng điểm, trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu của khu vực.

Cũng trong giai đoạn này, phấn đấu có thêm ít nhất 5 di sản/danh hiệu được các tổ chức quốc tế (UNESCO và các tổ chức chuyên ngành khác) công nhận/ghi danh, xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa - di sản thành thương hiệu quốc gia có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế và thiết lập mới từ một đến ba Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tại các địa bàn chiến lược.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực. Chỉ tiêu cụ thể là giành thêm ít nhất 15 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, công nghiệp văn hóa, đăng cai và tổ chức thành công ít nhất một sự kiện quy mô toàn cầu.

﻿ Chiến lược đề cập nội dung giành thêm ít nhất 15 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, công nghiệp văn hóa.

Chiến lược cũng đề cập nội dung phấn đấu đưa Việt Nam vào top 3 khu vực ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chiến lược đặt ra là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác văn hóa đối ngoại ở trong và ngoài nước.

Chiến lược cũng đưa ra nhiệm vụ đổi mới tư duy, nâng tầm hoạt động, đa dạng hóa phương thức quảng bá và truyền thông thương hiệu văn hóa quốc gia trên toàn cầu.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ngoại giao văn hóa - thể thao thông qua việc đăng cai, chủ động tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao quốc tế lớn, các đại hội thể thao khu vực và châu lục.