32 'ông trâu' đấu vòng loại ở Đồ Sơn

TPO - Sáng 21/7, 32 "ông trâu" thuộc 4 đình, đền ở phường Đồ Sơn (Hải Phòng) bước vào vòng đấu loại để lựa chọn 16 ứng cử viên thi đấu vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026.

Sáng 21/7, UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức khai mạc vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026.

Phát biểu lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Diện - Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn - cho biết Đồ Sơn cách trung tâm thành phố hơn 20 km, là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, là địa danh du lịch nổi tiếng của miền Bắc với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, những bãi biển trải dài, cảnh quan núi non hùng vĩ cùng trầm tích văn hóa lịch sử hàng ngàn năm.

Đồ Sơn cũng là vùng đất có các lễ hội văn hóa dân gian đặc trưng của cư dân miền biển. Đặc biệt Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội dân gian truyền thống, gắn liền với tục thờ cúng thuỷ thần và hiến sinh đã có từ lâu đời, lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, bản sắc văn hóa mang tính cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn.

Trải qua 37 năm khôi phục và phát triển, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hóa truyền thống, trở thành di sản văn hoá quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của vùng đất Đồ Sơn.

Ông Nguyễn Quang Diện - Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn - phát biểu khai mạc vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026.

Theo ông Diện, năm 2012 lễ hội được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách, là nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế bền vững.

Năm nay, địa phương lần đầu tổ chức lễ hội theo truyền thống với 2 vòng, gồm vòng đấu loại và vòng chung kết, phù hợp với nguồn gốc lễ hội truyền thống của địa phương và hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc tổ chức vòng đấu loại có ý nghĩa quan trọng, không chỉ để lựa chọn được những "ông trâu" tốt nhất vào vòng chung kết, nâng cao chất lượng mà còn đưa lễ hội nâng tầm quốc tế.

Sau lễ khai mạc, 32 “ông trâu” thuộc 4 đình, đền trên địa bàn bước vào vòng đấu loại trên sân vận động Đồ Sơn. Hàng nghìn khán giả, người dân và du khách tới xem, cổ vũ các màn đấu trâu kịch tính.

Hàng nghìn khán giả, người dân và du khách hò reo cổ vũ 32 ông trâu vòng đấu loại.

Địa phương này cũng huy động hàng trăm cán bộ, cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội.

Theo thể lệ, 16 “ông trâu” chiến thắng ở vòng đấu loại tiếp tục được chủ trâu huấn luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra vào tháng 9.