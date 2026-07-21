Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Ngày 21/7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về các hoạt động lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, tên lúc nhỏ là Lê Danh Phương, sinh ra trong gia đình khoa bảng tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay là xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên).

Ông là người yêu nước, thương dân, nhà bác học lớn, một bậc đại khoa, đại trí, đại tài, có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực tư tưởng, triết học, văn hóa, giáo dục, khoa học… và hoạt động thực tiễn. Với học vấn uyên thâm, khối lượng trước tác đồ sộ và tầm nhìn vượt trước thời đại, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Ban tổ chức thông tin về lễ kỷ niệm.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và học thuật của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Các hoạt động trọng tâm bao gồm tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn từ đường dòng họ Lê Quý, thời gian dự kiến từ 14h ngày 31/7, lễ dâng hương, dâng hoa tại khu Lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (Khu mới), dự kiến từ 19h ngày 31/7.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức từ 20h ngày 31/7, tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, chuỗi sự kiện còn có Hội thảo khoa học cấp quốc gia Nhà bác học, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Di sản tinh thần và giá trị thời đại dự kiến tổ chức vào sáng 30/7.

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đầu tháng 7, tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi dự kiến vào ngày 31/7.

Tổ chức trưng bày, triển lãm di sản văn hóa về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn ở trụ sở UNESCO tại Pháp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, dự kiến tổ chức vào tháng 10.

Tổ chức trưng bày, triển lãm, khai mạc tuần lễ đọc và hoạt động ngoại khóa về danh nhân Lê Quý Đôn.